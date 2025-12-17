بنك القاهرة عمان
وفاة الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك

34 ثانية ago
وفاة الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك

وطنا اليوم:فُجع الوسط الفني المصري بوفاة الفنانة نيفين مندور، بطلة فيلم “اللي بالي بالك” الذي قدمه الفنان محمد سعد عام 2003، إثر حريق هائل اندلع في منزلها أدى لمصرعها قبل وصول فرق الدفاع المدني.
وأعلن الفنان شريف إدريس خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، ناعيًا الراحلة بكلمات مؤثرة قال فيها: لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيڤين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليكي

من هي الفنانة نيفين مندور؟
وُلدت نيفين مندور في 16 يونيو عام 1980، وبدأ شغفها بالفن مبكرًا من خلال مشاركتها في المسرحيات المدرسية ثم الجامعية، قبل أن تحقق انطلاقتها السينمائية الأبرز عام 2003 من خلال فيلم “اللي بالي بالك”، حيث جسدت شخصية “فيحاء”، زوجة رياض المنفلوطي، الدور الذي قدمه محمد سعد، وحققت من خلاله حضورًا جماهيريًا لافتًا.
وعقب نجاحها السينمائي، شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل “راجعلك يا إسكندرية” مع الفنان خالد النبوي، ثم مسلسل “مطعم تشي توتو” الذي جمعها بالفنانين سمير غانم وفاروق الفيشاوي، قبل أن تبتعد عن الساحة الفنية لسنوات طويلة.

غياب بعد الشهرة
خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه ياسمين عز الدين على قناة MBC مصر، كشفت نيفين مندور عن الأسباب التي دفعتها للابتعاد عن الساحة الفنية بعد نجاحها اللافت في فيلم “اللي بالي بالك”.
وأوضحت أن السبب الرئيسي وراء غيابها كان اعتناءها بوالدتها التي عانت ومرّت بوعكة صحية، ما استلزم تواجدها المستمر إلى جانبها، وهو ما اعتبرته واجبًا أخلاقيًا وحبًا لها.
وشهدت حياة الراحلة ابتعادًا قسريًا عن الأضواء دام نحو ثماني سنوات، على خلفية أزمات شخصية وقانونية، بعد القبض عليها مرتين عامي 2013 و2016 بتهمة تعاطي المواد المخدرة، لتظل بعيدة عن المشهد الفني حتى وافتها المنية.
ونفت نيفين خلال اللقاء أي علاقة لها بقضية تعاطي المخدرات التي أثيرت حولها، مؤكدة أنها نالت براءتها فورًا منذ البداية لأنها لم تكن طرفًا في القضية، واصفة الموضوع بأنه مصدر إزعاج لها لأنه أثر سلبًا على سمعتها وسمعة والدها، رغم براءتها الواضحة.


