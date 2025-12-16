ألحان ياسر بوعلي ترافق ثامر التركي في وداع ٢٠٢٥

وطنا اليوم:اطلق الفنان السعودي ثامر التركي ألبوماً غنائياً، يُعد من روائع الأعمال الغنائية الخليجية، ويحمل عنوان «بحر وجبال»،ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات العاطفية والدرامية التي تحمل بصمات مختلفة أيضًا على مستوى الكلمة واللحن ، ليحظى الالبوم بجرعة كبيرة من الألحان التي قدمها ياسر بوعلي ، بالإضافة الى تعاونه مع أبرز كتاب الكلمة وصانعي الألحان.

ويتضمن الألبوم 9 أغنيات تعاون فيها الفنان ثامر التركي مع أسماء معروفة في الوسط الغنائي الخليجي، حيث تعاون التركي في أغنية ” أبشر سم ” و أغنية ” رفض فيني ” مع الشاعرة ضي ، بينما قام بوضع الألحان لهما ياسر بوعلي ، وأغنية ” لمن يجرؤ ” من كلمات سعود النايف ، ومن ألحان فيصل المحمد ، وأغنية ” بحر وجبال ” من كلمات العالية ، وألحان ياسر بوعلي ، وأغنية ” لو هي علي ” من كلمات العالية ، وألحان ياسر بوعلي ، وأغنية ” بغض النظر ” من كلمات قوس ، وألحان سهم ، وأغنية ” يا بشر ” من كلمات فهد المساعد ، وألحان ياسر بو علي ، وأغنية ” وعدتك ” من كلمات علي عسيري ، وألحان سهم ، وأغنية ” ليت الغلا ” من كلمات سعود البابطين ، وألحان سهم ، واشراف عام ياسر بوعلي .

وياتي اطلاق الألبوم«بحر وجبال»مع أواخر أيام العام 2025 ليكون بداية لتجديد نشاطه الفني، وحضوره بالساحة الغنائية الخليجية والعربية، معربًا عن ثقته في أن ينال الألبوم تفاعل الجمهور، أسوة بالأعمال الغنائية التي حظيت بتفاعل من جمهور الذائقة الفنية.

«بحر وجبال» تم طرحه على قناة روتانا” يوتيوب ” وعلى كافة المنصات التفاعلية ” ديزر ” و” فن بوكس “، ومواقع التواصل الاجتماعي ، والمحطات الاذاعية الخليجية والعربية .

مرفق رابط ألبوم «بحر وجبال»

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqjy2IHnuqJv0hQJH4Arp425gZrORuZU9