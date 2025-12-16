مذكرة تفاهم بين تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي

وطنا اليوم:وقعت غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي اليوم الثلاثاء، في العاصمة عمان، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

ووقع المذكرة على هامش منتدى الأعمال الهندي الأردني؛ عن غرفة تجارة الأردن رئيسها العين خليل الحاج توفيق، وعن اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية رئيسه أنانت غوينكا.

وتهدف المذكرة إلى دعم وتنمية التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال، وتشجيع تنظيم البعثات والوفود التجارية، والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، إلى جانب تبادل المعلومات ذات العلاقة بفرص الاستثمار والتجارة في كلا البلدين.

كما تنص المذكرة على التعاون في مجالات تقديم الاستشارات التجارية والتسويقية، وتحديد القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة المشتركة، بما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأكد الجانبان خلال التوقيع أهمية المذكرة في تعزيز الشراكة المؤسسية بين غرف التجارة في البلدين، وبما يدعم جهود القطاع الخاص في البلدين ويعزز فرص النمو الاقتصادي والاستثماري نحو شراكات فاعلة.

ويعد اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية الذي تأسس عام 1927؛ المنظمة التجارية الأعلى في الهند، تضم أكثر من 250 ألف شركة، وتخدم القطاعين العام والخاص.

كما يوفر الاتحاد منصة للتشبيك وبناء التوافقات بين مختلف القطاعات وصناع السياسات ومجتمع الأعمال الدولي.