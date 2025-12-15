الملك يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي في قصر الحسينية

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قصر الحسينية، ركزت على آليات توسيع التعاون بين الأردن والهند.

ورحب جلالته في بداية المباحثات الموسعة بزيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة، والتي تشكل فرصة مهمة لرسم مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي في مجالات عديدة كالصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بما يعود بالنفع على الشعبين.

وشدد جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على أن البلدين يتمتعان بشراكة قوية تعود لأكثر من 75 عاما، لافتا إلى أهمية اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي سيتم تبادلها على هامش الزيارة.

ووصف جلالته منتدى الأعمال الأردني الهندي، المقرر عقده في عمان غدا الثلاثاء، بأنه فرصة لبحث تطوير التعاون التجاري وتشجيع الاستثمار وبناء شراكات أقوى بين البلدين في مجالات حيوية.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء مودي عن شكره لجلالة الملك على حسن الضيافة قائلا: “بالنيابة عن 4ر1 مليار هندي، أعرب عن خالص امتناني لكم على استقبالكم الحار لي ولوفدي. لقد أعربتم عن رغبة إيجابية بالارتقاء بالعلاقات بين الهند والأردن إلى مستوى جديد”.

وأضاف أن زيارته ستسهم في تعميق العلاقات بين البلدين، مؤكدا الحرص على الاستمرار بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات كالتجارة والأسمدة والتكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية.

وأشاد مودي بدور جلالة الملك على مستوى الإقليم، وخاصة جهوده الإيجابية المرتبطة بالتطورات في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتناولت المباحثات المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بالمنطقة واحترام سيادة الدول.

وتم التأكيد على ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة وضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب.

وعلى هامش الزيارة، ستوقع حكومتا الأردن والهند غدا الثلاثاء مذكرتي تفاهم في الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية، وبرنامجا للتبادل الثقافي، وخطاب نوايا بشأن التعاون في مجال التحول الرقمي، واتفاقية توأمة بين مدينة البترا وموقع كهوف إلورا في الهند.

وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، والسفير الهندي لدى الأردن مانيش تشوهان، والوفد المرافق للضيف.