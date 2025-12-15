بنك القاهرة عمان
الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

17 ثانية ago
الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وطنا اليوم:أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالكامل والبدء في تنفيذ مرحلته الثانية.
وشدّد الوزيران في اتصال هاتفي اليوم على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها وفق الاتفاق ووفق القانون الدولي، ورفع كلّ القيود التي تفرضها على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ إلى القطاع الذي ما يزال يعاني كارثة إنسانية نتيجة العدوان واستمرار إسرائيل في منع دخول المساعدات بشكل كافٍ إلى غزة.
كما حذّر الصفدي وفيدان من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تدفع نحو تفجّر الأوضاع وتقوّض كلّ جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين الذي يشكّل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.
كما أكّد الوزيران ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) ورفض كلّ محاولات الإساءة للوكالة ومنعها من القيام بدورها الإنساني الكبير غير القابل للاستبدال.
كما بحث الصفدي وفيدان الأوضاع في سوريا وأكّدا ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أرضها وسيادتها، وشدّدا على استمرار العمل المشترك على دعم الحكومة السورية في جهودها إعادة البناء وضمان أمن سوريا وسيادتها ووحدتها واستقرارها وحقوق كلّ مواطنيها وسلامتهم.
وأكّد الوزيران عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تطوير التعاون في مختلف المجالات.


