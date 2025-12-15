بنك القاهرة عمان
رئيس وزراء الهند: الزيارة إلى الأردن ستعزز العلاقات الثنائية بين بلدينا

26 ثانية ago
رئيس وزراء الهند: الزيارة إلى الأردن ستعزز العلاقات الثنائية بين بلدينا

وطنا اليوم:شكر رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، على حفاوة الاستقبال في مطار الملكة علياء الدَّولي.
وكتب مودي عبر منصة “إكس”، مساء اليوم الإثنين، “أنا على ثقة بأن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الثنائية بين بلدينا”.
كما أبدى مودي تأثره كثيرا بالترحيب الحار الذي لقيه من الجالية الهندية في عمّان، واصفا مشاعرهم الصادقة، وفخرهم بتقدم الهند، وروابطهم الثقافية القوية، بأنها تعكس العلاقة الراسخة بين الهند وجاليتها في الخارج.
كما أعرب عن امتنانه للدور الذي تواصل الجالية الهندية القيام به في تعزيز العلاقات بين الهند والأردن.


