حسَّان يستقبل رئيس وزراء الهند الذي بدأ زيارة عمل رسمية إلى المملكة

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان اليوم الاثنين، رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، الذي بدأ زيارة عمل رسمية إلى المملكة.

وجرت للضَّيف مراسم استقبال رسميَّة لدى وصوله مطار الملكة علياء الدَّولي ، حيث اصطفّ حرس الشرف لتحيَّته، وعزفت الموسيقى السَّلامين الجمهوري الهندي والملكي الأردني.

وكان في الاستقبال وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين / رئيس بعثة الشَّرف المهندس يعرب القضاة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.