الأميرة سمية بنت الحسن تكرّم عمّان الأهلية لتميّزها في دعم الريادة والابتكار

وطنا اليوم:تسلّم الاستاذ محمد عبد الله، مدير مركز الابتكار والريادة في جامعة عمّان الأهليّة، وبالنيابة عن الجامعة، تكريمًا من سمو الأميرة سمية بنت الحسن، وذلك خلال احتفالية الأسبوع العالمي للريادة 2025، تقديرًا لجهود الجامعة في دعم منظومة الريادة والابتكار.

وجاء هذا التكريم اعترافًا بالدور البارز الذي قدّمه مركز الابتكار والريادة وخصوصا خلال شهر تشرين الثاني الماضي، من خلال تنظيم سلسلة من الجلسات والفعاليات النوعية التي أسهمت في نشر ثقافة الريادة بين الطلبة.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة عمل جماعي لفريق المركز، الذي كان له دور محوري في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، وبالتعاون مع مختلف الكليات والأقسام الأكاديمية التي كان لحضورها ودعمها أثر واضح في إنجاح فعاليات الأسبوع العالمي للريادة.

وبهذه المناسبة، أعرب الاستاذ محمد عبد الله عن اعتزازه بهذا التكريم، متقدمًا بجزيل الشكر إلى قيادة الجامعة على ثقتها ودعمها المستمر، وإلى فريق مركز الابتكار والريادة وجميع الزملاء الذين ساهموا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنجاح هذه الجهود ، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس روح العمل الجماعي والشراكة داخل الجامعة.