عمان الأهلية تُوقّع اتفاقية تعاون مع شركة (Codemint) لتطوير مخرجات التعلم

وطنا اليوم:في إطار سعيها المستمر لتحسين جودة العملية التعليمية والتعلمية، وضمان تحقيق جودة مخرجات التعلم على مستوى المساقات والبرامج بشكل منهجي ومؤسسي، فقد وقعت جامعة عمان الأهلية يوم الأحد الموافق 14/ 12/ 2025 مع شركة ورقة النعناع للبرمجيات (Codemint) اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير برمجية خاصة بإدارة وتقييم مخرجات التعلم وفقاً لمتطلبات معايير ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي والبرامجي المحلي والعالمي.

وقد وقع الاتفاقية من جانب جامعة عمان الأهلية رئيس الجامعة بالإنابة وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور أحمد حمدان ، بحضور الدكتور إياد عبدالله شعبان مساعد رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط ومديروحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي ، ووقعها من جانب الشركة المطورة السيد حمزة حامد الحاج.

وأشار الدكتورإياد شعبان مساعد رئيس الجامعة بأن توقيع هذه الاتفاقية جاء بعد دراسة متأنية شارك فيها ممثلين عن جميع الكليات والأقسام الأكاديمية في الجامعة، وبعد التحقق من أن هذا النظام يلبي احتياجات ومتطلبات الجامعة في إطار سعيها المستمر للارتقاء بجودة عملية التعليم والتعلم بتوجيه مباشر من قبل عطوفة الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين، وإشراف ومتابعة مستمرة من قبل عطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، حيث يهدف هذا النظام بشكل أساسي إلى قياس دقيق ومباشر لمخرجات التعلم على مستوى المساقات والبرامج استناداً إلى مؤشرات كمية وتقارير تحليلية داعمة لاتخاذ القرار الأكاديمي على كافة المستويات، بما يدعم ويعزز حضور الجامعة التي حققت وتحقق نتائج وإنجازات مرموقة محلياً وعربياً وعالمياً في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية، باعتبارها أول جامعة خاصة تأسست في عام 1990، ورائدة التعليم العالي الخاص في الأردن والوطن العربي.