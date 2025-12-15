ظلمتم حيدر الزبن بإقالته، فانتصرت له شموسة وفضحتكم.

بقلم : أحمد خليل القرعان

قبل الغوص في بحر المقال، دعوني أتساءل :هل كان هناك لصاحب مدفأة شموسة علاقة بمهاجمة حيدر الزبن قبل سنوات، والعمل مع بعض التجار لإقالته، ام لا، لمِا لذلك من أهمية كبيرة بفضح الطابق الخفي للبضاعة السيئة التي غزت الأسواق الأردنية باحثة عن الربح على حساب صحة وكرامة المواطن الغلبان الذي اغراه رخص الثمن؟.

فحين وقف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس قبل سنوات الدكتور حيدر الزبن ذلك البدوي الاسمر، الراعي ابن الراعي، بوجه عصابات الاستيراد والربح السريع التي تتاجر بأرواح الأردنيين ، حين وقف يومها بوجه تجار اسطوانات الغاز كالأسد الهصور بقوله : (والله لن تدخل اسطوانات الغاز البلاستيكية للسوق الأردني لعدم مطابقتها للمواصفات الأردنية إلا على جثتي)، فأطاحت به الحكومة إرضاءً للتجار .

واليوم شاءت الاقدار ان يرسل الله عليهم جنداً من جنوده على شكل مدفأة اسمها شموسة لتفضح الطابق الذي كلما جاء شريفاً لاغلاقه، أطاحوا به وأعادوا فتحه من جديد.

للأهمية القصوى كتبت قبل ١٠ سنوات مقالة طالبت فيها بضرورة الإسراع بإلحاق مؤسستي الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بدائرة المخابرات العامة ولو ادارياً لثقتي المطلقة بها ، فاتهموني بالجنون، ولا ادري اليوم بعد فضيحة شموسة من المجنون.

دعونا ننتظر بعد هذه الفضيحة المتجددة ، هل سيتم إقالة الحكومة فوراً، ام سيكتفوا عادتهم بإيجاد ضحية لهم لإسكات وتخميد الناس؟ .

وعليه يجب منع تجار الاردن من استيراد نفايات الصين من سلع وقطع غيار، واستيراد الصنف الأول منها فقط، رحمة بالناس.فالوطن والأرواح ليست استثمار وتجارة.