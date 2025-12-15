بنك القاهرة عمان
المكافحة تضبط عصابة إقليمية لتهريب المخدرات مكونة من 5 أشخاص

8 دقائق ago
المكافحة تضبط عصابة إقليمية لتهريب المخدرات مكونة من 5 أشخاص

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم اليومية لملاحقة كافّة قضايا الاتجار بالمخدرات وترويجها وتهريبها، تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 14 قضية نوعية من أبرزها إلقاء القبض على عصابة إقليمية لتهريب المخدرات.
وأوضح أن فريق تحقيق خاص من إدارة مكافحة المخدرات بمتابعة معلومات حول تعاون أشخاص داخل المملكة مع شبكة إقليمية لتهريب المخدرات، وقاد التحقيق لتحديد هوية ثلاثة أشخاص من جنسية أجنبية دخلوا المملكة وقاموا بتسليم شخصين داخل المملكة كمّيات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّه جرى تحديد مواقع كافّة الأشخاص المتورطين وجرى إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة الأجانب داخل مركبتهم فيما جرت مداهمة الشخصين الآخرين داخل مكان وجودهما جنوب المملكة وأُلقي القبض عليهما وضُبط بحوزتهما 270 كف حشيش وسلاح ناري أوتوماتيكي.
كما وتعاملت الإدارة مع 13 قضية نوعية أخرى أُلقي القبض خلالها على 22 تاجراً ومروجاً، من بينهم اثنان من المصنفين بالخطرين، أبرزها كانت في لواء الرمثا حيث دوهم أحد أخطر تجّار المخدرات ضمن إقليم الشمال والمصنف بالخطر وأُلقي القبض عليه بعد مقاومة شديدة للقوة وضُبط بحوزته 7 كفوف حشيش ونصف كغم من مادة الكريستال وأُلقي القبض برفقته على شخص مشبوه آخر جرى تفتيش منزله وعثر داخله على 7 كفوف حشيش و 1000 حبّة مخدرة .
فيما جرى في لواء الرويشد متابعة ومداهمة شخص مصنف بالخطر وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 8 آلاف حبّة مخدرة، وفي البادية الوسطى أُلقي القبض على تاجر للمخدرات وبحوزته 18 ألف حبة مخدرة ، فيما وضُبط في محافظة معان 9 كفوف حشيش بحوزة أحد التجار.
وفي إحدى القضايا في محافظة مأدبا وبعد جمع المعلومات حول خمسة أشخاص يقومون ببيع مادة الكوكايين المخدرة، جرى تحديد هوياتهم وأماكن وجودهم ومداهمتهم وإلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم 1 كغم من مادة الكوكايين، وضُبط 12 كف حشيش جنوب العاصمة بعد مداهمة أحد تجّار المخدرات هناك، إضافة إلى مداهمة ثلاثة تجّار للمخدرات شرق العاصمة وضُبط 14 ألف حبة مخدرة بحوزتهم، وضبط كذلك 24 كف حشيش شمال العاصمة بحوزة تاجر للمخدرات بعد مداهمته .
وفي قضية أخرى شرق العاصمة جرت مداهمة تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته 52 كف حشيش ، وضُبطت في إحدى القضايا جنوب العاصمة كذلك 5 آلاف حبّة بحوزة أحد التجار ، وفي البادية الوسطى دوهم أحد الأشخاص بعد التأكد من حيازته لكمية من المواد المخدرة وضبط بحوزته 17 كف حشيش ، فيما ضُبطت 5 آلاف حبة مخدرة بحوزة أحد الأشخاص في محافظة الزرقاء، وفي آخر القضايا وردت معلومات حول قيام ثلاثة أشخاص بنقل مواد مخدرة من محافظة العقبة باتجاه العاصمة حيث جرى متابعتهم وإيقافهم وإلقاء القبض عليهم وضبط داخل المركبة 6 كفوف من مادة الحشيش المخدرة.


