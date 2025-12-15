بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

خلال عام.. 380 ألف مستخدم جديد للمحافظ الإلكترونية في الأردن

25 ثانية ago
خلال عام.. 380 ألف مستخدم جديد للمحافظ الإلكترونية في الأردن

وطنا اليوم:أظهر تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص “جوباك” ارتفاعاً في نشاط المحافظ الإلكترونية في الأردن، خلال تشرين الثاني 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث تجاوز عدد المحافظ المفعلة 2.78 مليون محفظة مقابل 2.4 مليون في 2024، بزيادة 15.8% وبنحو 380 محفظة جديدة.
ووفق التقرير، نُفذت 10.1 مليون حركة عبر المحافظ، وهو ما يعادل تقريباً ضعف حجم الحركات في تشرين الثاني 2024 البالغ 5.56 مليون حركة.
وبلغت القيمة الإجمالية للحركات 526 مليون دينار، مسجلة نمواً بنحو 18% مقارنة بقيمة الشهر نفسه من العام الماضي والبالغة 444 مليون دينار.
ورغم ارتفاع القيمة الإجمالية، تراجع متوسط قيمة الحركة إلى 52 ديناراً مقابل 80 ديناراً في 2024.
وأوضح التقرير أن عمليات تحويل الأموال بين المحافظ ما زالت تستحوذ على أكبر نصيب من النشاط، لكن حصتها انخفضت من 91.4% إلى 84.7% من عدد الحركات، في حين ارتفعت حصة عمليات الشراء من 3.45% إلى 14.4%، لتتجاوز قيمة المشتريات 90.9 مليون دينار بزيادة تزيد على 540%.
على صعيد المستخدمين، تصدر الأردنيين قائمة مستخدمي المحافظ بنسبة 87.8 %، مع ارتفاع بسيط في حصة غير الأردنيين إلى 12.2%، كما ارتفعت نسبة الذكور إلى 52.7% مقابل 50% العام الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:13

بمبادرة من ولي العهد والأميرة رجوة .. توزيع الكنافة في الدوحة

09:05

أوكرانيا تتخلى عن حلم الناتو مقابل مظلة أمنية غربية

09:01

فيضانات استثنائية في آسفي بالمغرب تودي بحياة 21 شخص

20:38

الأردن يدين هجوما استهدف قاعدة أممية للدعم اللوجستي في السودان

20:32

تفاصيل المنخفض الجوي القادم إلى الأردن مساء الإثنين

20:19

إعلام عبري: الحاخام قتيل سيدني زار إسرائيل وشجّع على قتل الفلسطينيين

20:07

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الخلايلة والعواملة

20:05

نمروقة تترأس الوفد الأردني بمنتدى تحالف الأمم المتحدة للحضارات

20:02

إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في كأس العالم 2026

19:27

بنك ABC يفوز بلقب “أفضل بنك للمعاملات المصرفية في الشرق الأوسط لعام 2025” من مجلة «ذا بانكر» التابعة لفاينانشيال تايمز للمرة الثالثة

19:22

جامعة فيلادلفيا تستضيف لقاءً وديًا بكرة القدم مع جامعة جرش الأهلية

19:19

فرع جديد لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن في جبل عمّان

وفيات
اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة الله