بمبادرة من ولي العهد والأميرة رجوة .. توزيع الكنافة في الدوحة

وطنا اليوم:بمبادرة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، جرى، مساء الأحد، توزيع “الكنافة” على الجماهير الأردنية والسعودية والعربية الموجودة في سوق واقف بالدوحة، قبيل المواجهة الأخوية المرتقبة بين المنتخبين الأردني والسعودي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع لقاء المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره السعودي عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الاثنين على ستاد البيت، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، حيث يسعى منتخب النشامى إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، وسط دعم رسمي وشعبي واسع ومعنويات مرتفعة في معسكر الفريق.

ويشهد معسكر المنتخب في الدوحة، معنويات عالية للاعبي منتخب النشامى، في ظل المستويات التي قدمها المنتخب وحظيت بإشادة الجميع.

ويتمتع المنتخب الوطني بسمعة عربية وآسيوية وعالمية عالية، في ظل إنجازاته المتلاحقة التي كان آخرها وصيف بطل آسيا، والتأهل التاريخي لكأس العالم، إضافة إلى عروضه المميزة في كأس العرب، التي جعلت منه محط إشادة وإطراء الجماهير العربية ووسائل الإعلام المختلفة.

ويحظى المنتخب الوطني بدعم رسمي وشعبي كبيرين، مما أسهم في تحفيز نجوم الفريق على تقديم أفضل أداء بحثا عن الإنجاز.