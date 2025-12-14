بنك القاهرة عمان
الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، بالفريق الذي عمل على تنظيم الجناح الأردني في المعرض العالمي “إكسبو 2025 أوساكا” في اليابان، الذي استقبل نحو مليون زائر.
وثمن جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الجهود الجماعية التي ساهمت بتقديم جناح وطني بمستوى عالمي، مؤكدا ضرورة البناء على هذا الإنجاز واعتباره نموذجا لمشاركات الأردن بالفعاليات الخارجية القادمة.
وحصد جناح الأردن في إكسبو 2025 جائزتين ذهبيتين في حفل جوائز المشاركين الرسميين عن فئتي تطوير مضمون الجناح والاستدامة للأجنحة متوسطة الحجم، وهو الوحيد الذي حاز على جائزتين ذهبيتين في هذه الدورة من المعرض الذي أقيم من نيسان حتى تشرين الأول من العام الجاري وشهد مشاركة 165 دولة.
وتصدر الجناح الأردني تقييم رضا الزوار وفقا لاستطلاع أجرته شركة “PIA”
اليابانية المتخصصة، مما يعكس قدرة الأردن على المنافسة والإبداع في المحافل الدولية


