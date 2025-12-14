بنك القاهرة عمان
ضبط 25 ألف حبة مخدر وكريستال وكف حشيش في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة

30 ثانية ago
ضبط 25 ألف حبة مخدر وكريستال وكف حشيش في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة

وطنا اليوم:ضبطت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة وإدارة مكافحة المخدرات، 25 ألف حبة مخدرة، و50 غرام كريستال، وكف حشيش، وباكيت حبوب كبتاجون.
وأكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك العامة، عقيد جمارك أمجد الخالدي، تسليم المضبوطات كافة لإدارة مكافحة المخدرات حسب الأصول، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أكد حرص الجمارك على مكافحة كل عمليات التهريب جنبا إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية والرقابية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
ودعا إلى ضرورة المبادرة بالابلاغ عن أي مخالفات أو عمليات تهريب على الرقم المجاني 105 مركز عمليات مكافحة التهريب.


