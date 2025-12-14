ضبط أكثر من 1411 اعتداء على خطوط المياه خلال شهر تشرين ثاني

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري -سلطة المياه -سلطة وادي الاردن ان الجهود الحكومية المتواصلة في انفاذ حملة احكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام من خلال كوادرها الفنية والميدانية في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض الجوفية ومديرية المشاغل المركزية وادارات وشركات المياه، تواصل جهودها تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه الهادفة الى رفع كفاءة التزويد المائي وخفض الفاقد المائي.

وبينت انها حققت خلال شهر 11/2025 مزيدا من الإنجاز وتم ضبط وردم 13 بئرا مخالفا ، وضبط 1411 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية ، وضبط 4 حفارات مخالفة تقوم باعمال حفر مخالف في مناطق مختلفة من المملكة، وتم إزالة 11 اعتداء على أراضي الخزينة في وادي الأردن وزالة 101 اعتداء على قناة الملك عبد الله وضبط 9 صهاريج مخالفة و9 اعتداءات على أراضي الخربة السمرا .

وزادت ان عدد الخطوط المضبوطة منذ انطلاق الحملة في 1/6/2013 بلغت 122,897 الف اعتداء على خطوط المياه وردم 1683 بئر مخالف ، وإزالة 2886 اعتداء على أراضي الخزينة في وادي الأردن ، وضبط وإزالة 37,301 الف اعتداء على قناة الملك عبد الله ، والخربة السمرا 309 وتحصيل 12,603 مليون دينار من قيم اثمان المياه المترتبة على الابار المخالفة .

واضافت ان الدولة الاردنية بمختلف أطيافها الوزارات والمؤسسات والقضاء ماضية في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه لوقف كافة عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه المنتشرة في جميع المناطق حيث تتحمل الحكومة مبالغ مالية طائلة لإزالة هذه الاعتداءات وإعادة تصويب الأوضاع والحد من عمليات الاعتداء على مصادر المياه بمشاركة جميع الاجهزة الرسمية.