الجماهير الأردنية تترقب بحماس لقاء النشامى بالمنتخب السعودي بنصف نهائي كأس العرب

وطنا اليوم:تشهد الساحة الرياضية الأردنية أجواء حماسية قبيل المباراة التي تجمع منتخب النشامى مع نظيره السعودي ضمن الدور نصف النهائي من بطولة “كأس العرب 2025” التي تقام يوم غد الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد البيت في دولة قطر، حيث يشكل الفوز في هذه المواجهة بوابة لتأهل النشامى الى نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخهم وتعزيز حضورهم على الساحة الكروية العربية.

ويتابع الأردنيون باهتمام كبير استعدادات المنتخب الوطني للمواجهة المقبلة وسط حالة من التفاؤل والثقة بما قدمه اللاعبون خلال الأدوار السابقة التي عززت من طموحات الجماهير بتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة التقدم في البطولة

وعبر مواطنون عن اعتزازهم بما قدمه المنتخب الوطني حتى الآن، مؤكدين أن هذه المواجهة تمثل محطة مهمة في تاريخ الكرة الأردنية.

وأكد المواطن احمد المجالي، دعم المنتخب واجب وطني، كما أوضح المواطن محمد الزعبي، أن الحماس يعم مختلف مناطق المملكة وان الشارع الرياضي يترقب هذه المباراة بثقة كبيرة بأداء المنتخب.

بدورها، قالت المشجعة سارة الرواشدة، إن المنتخب الوطني يمثل مصدر فخر لكل الأردنيين وان الوصول الى هذا الدور يعكس حجم التطور الذي شهدته الكرة الأردنية، معبرة عن ثقتها بقدرة النشامى على تحقيق الفوز وبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخهم.

ويشهد الشارع الأردني استعدادات واسعة لمتابعة اللقاء الكبير، حيث تستعد المقاهي والأماكن العامة والعائلات للتجمع لمشاهدة المباراة في مشهد يعكس حجم الالتفاف الشعبي حول منتخب النشامى ودعمه في هذه المرحلة الحاسمة.