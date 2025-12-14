توقيع إتفاقية لتنفيذ أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي

وطنا اليوم:وقّع وزيرا الطاقة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة الدكتور صالح الخرابشة ووزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الأحد، اتفاقية تنفيذية لإطلاق مشروع أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي، المُنفذ من قبل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، بحضور عدد من المدراء الإداريين ومدراء المستشفيات المستهدفة.

وقال الخرابشة خلال حفل التوقيع إن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المحلية النظيفة، وخفض كلف الطاقة في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في تقليل استهلاك الوقود المستخدم ( الديزل والغاز) لتسخين المياه في المستشفيات، مما يعزز أمن الطاقة الوطني.

وأكد الخرابشة على أن المشروع يهدف لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصحي، من خلال استبدال أنظمة تسخين المياه التقليدية بأنظمة تسخين شمسية حديثة، بسعة إجمالية تصل إلى نحو 217 ألف لتر من المياه الساخنة يومياً، وبكلفة إجمالية تبلغ 3.3 مليون دينار أردني بتمويل مشترك بين وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية بنسبة 90% وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بنسبة 10%.

من جانبه، قال البدور إن توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في المستشفيات الحكومية يجسد نهج العمل الحكومي التشاركي بين وزارة الصحة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ويعكس الحرص على تعزيز كفاءة القطاع الصحي واستدامة خدماته، مؤكداً أن المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على تحسين جودة الرعاية الصحية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لاستهلاك الطاقة والمياه الساخنة في المستشفيات، لا سيما في أقسام الغسيل والتعقيم والعمليات والمطابخ.

وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وبالدعم المقدم من وزارة البيئة والامن الإيطالية، مؤكداً التزام وزارة الصحة بتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لإنجاح المشروع، ومشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية والالتزام بالجهود الوطنية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

من ناحيته قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة إنه سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ الأنظمة في 9 مستشفيات، تليها المرحلة الثانية في 15 مستشفى، ثم المرحلة الثالثة في 9 مستشفيات، ضمن خطة تنفيذية متكاملة تشمل الإشراف الفني والإداري على أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل.

وأشار حمزة إلى أن المشروع سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بما يقارب 1 ميجا طناً سنوياً، إضافة إلى تحقيق وفر مالي سنوي يُقدّر بنحو 300 ألف دينار أردني، مؤكداً على أن الصندوق سيعمل على تدريب الكوادر الفنية في وزارة الصحة لضمان استدامة تشغيل الأنظمة والحفاظ على كفاءتها على المدى الطويل.

ويأتي إطلاق المشروع كإحدى المبادرات الوطنية الداعمة للتوجه نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي، بما يعزز الاستدامة البيئية ويرفع كفاءة القطاعات الحيوية، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.