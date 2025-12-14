بنك القاهرة عمان
وفاتان بحادث سير مروع على طريق جابر – الرمثا

26 ثانية ago
وفاتان بحادث سير مروع على طريق جابر – الرمثا

وطنا اليوم:فُجع جهاز الأمن العام، اليوم الأحد، بوفاة الملازم الثاني جعفر الغزالي، والملازم الثاني إسلام صبيحات من إدارة الإقامة والحدود/ مركز حدود جابر، إثر حادث سير مؤسف تعرّضا له خلال عودتهما من أداء واجبهما الرسمي.
ويُعرف الفقيدان بأخلاقهما الطيبة وسيرتهما الحسنة بين زملائهما، وقد خيّم الحزن والأسى على كوادر الأمن العام إثر هذا المصاب الجلل.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمّدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما ومحبيهما الصبر والسلوان.
وتوفي شخصان، فجر الأحد، إثر حادث سير مروّع وقع على طريق جابر–الرمثا، وفق ما افاد مصدر أمني.
وأوضح المصدر أن الجهات المختصة باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، فيما تعاملت فرق الدفاع المدني والإسعاف مع الموقع، وقامت بإخلاء الجثامين ونقلها إلى المستشفى.


