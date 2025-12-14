الدفاع المدني: التحقيقات تكشف تشابه وسيلتي التدفئة في حادثي الزرقاء ومأدبا

وطنا اليوم:قال المدير العام للدفاع المدني، العميد ناصر السويلميين، الأحد، إن التحقيقات أظهرت أن الحادثين الأخيرين للوفاة بسبب الاختناق كانا بنمط وسيلة التدفئة نفسه وبالشكل نفسه، مما دفع مديرية الأمن العام للتحرك بالتعاون مع البحث الجنائي وقيادة إقليم الوسط ومديرية الدفاع المدني لتحديد مصدر وسائل التدفئة المستخدمة من قبل العائلتين.

وأضاف السويلميين خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية أن المديرية قامت بالتحفظ على وسيلتي التدفئة المستخدمتين في الحوادث الأخيرة لإجراء الفحص الأولي مع المواد الخطرة، على أن يتم إرسالها إلى الجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوص اللازمة بالشكل الملائم.

وأشار إلى أن حوادث الاختناق نتيجة استخدام وسائل التدفئة المختلفة تتكرر سنويا، مما يؤدي إلى فقدان أرواح المواطنين.

وأوضح أن الحادث المؤسف الأول وقع مساء الخميس في منطقة الهاشمية بالزرقاء وأسفر عن وفاة 4 مواطنين، حيث كانت حالتهم بالغة عند وصول كوادر الدفاع المدني، وتم الإعلان عن وفاتهم لاحقا.

وفي صباح الجمعة، وقع حادث آخر لعائلة من جنسية عربية تتكون من أم وخمسة أطفال وأربعة آخرين، وتم محاولة إسعافهم، إلا أنهم وصلوا المستشفى متوفين.

وتابع، “بناء على توجيهات مدير الأمن العام، قامت المديرية بحصر كافة المنتجات المستخدمة في وسائل التدفئة وإيقاف بيعها مبدئيا لحين التواصل مع الجهات المختصة، وتم التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي أرسلت مهندسا للمشاركة في أعمال اللجنة المشكلة للتحقيق”.

وبين أنه خلال فترة عمل اللجنة، وردت ملاحظة بوجود 5 إصابات بحالات متوسطة في منطقة حسبان بمحافظة مأدبا، نتيجة اختناق من مدفأة غاز، وعند تتبع وسيلة التدفئة تبين أنها من نفس النوع والنمط المستخدم في الحوادث السابقة، وتم إسعاف المصابين فورا.

وأكد السويلميين أن مديرية الأمن العام ستواصل جهودها في توعية المواطنين بشأن مخاطر استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة خلال فصل الشتاء، حفاظًا على سلامة المجتمع والحد من وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة.