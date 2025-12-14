بنك القاهرة عمان
الجراح: دماء شهداء الشموسة لن تمرّ دون محاسبة… وتكرار مأساة 2023 جريمة تقصير لا تُغتفر

41 ثانية ago
الجراح: دماء شهداء الشموسة لن تمرّ دون محاسبة… وتكرار مأساة 2023 جريمة تقصير لا تُغتفر

وطنا اليوم:أصدرت النائب هالة الجراح، مساعد رئيس مجلس النواب وعضو الحزب الوطني الإسلامي، بياناً أعربت فيه عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لأهالي ضحايا حوادث مدافئ “الشموسة” والتي وصفتهم بـ “شهداء الوطن”، سائلةً المولى عزّ وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكدت الجراح أن هذه الحادثة الأليمة لم تكن قدراً مفاجئاً، إذ وقعت نفس المجزرة عام 2023 وأودت بحياة 11 مواطناً، دون أن تُتخذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بمنع تكرارها، ما يضع علامات استفهام كبرى حول التقصير في المتابعة والرقابة والمحاسبة، مستغربة عدم التحذير منها هذا العام الا بعد وقوع عدة حوادث أليمة.
وشددت الجراح على ضرورة محاسبة جميع أصحاب المسؤولية دون استثناء، سواء من قصّر في الرقابة أو سمح بتداول هذه الصوبات الخطرة أو تجاهل التحذيرات المتكررة، مؤكدة أن دماء الأبرياء لا يجوز أن تمرّ دون مساءلة حقيقية وحازمة تعيد الثقة بسيادة القانون وتحمي أرواح المواطنين.
وأكدت الجراح في بيانها أن حماية المواطن تمثل أولوية وطنية قصوى، مطالبةً باتخاذ قرارات فورية وحاسمة لمنع تداول هذه الوسائل القاتلة، وتعزيز إجراءات السلامة العامة، بما يحول دون تكرار مثل هذه الفواجع التي تحصد أرواح الأردنيين كل شتاء.
وشكلت مديرية الأمن العام لجنة تحقيق حكومية لفحص المدافئ المباعة والمتوفرة في الأسواق بعد وفاة 10 أشخاص، وتم التحفّظ احترازياً على 5000 وحدة من “الشموسة” من المصانع والمحلات، بالتزامن مع إرسال عينات للجمعية العلمية الملكية لتحديد أسباب الخلل الفني.
وتُعرف “الشموسة” بأنها مدافئ غاز منخفضة السعر تُسوّق على أنها اقتصادية وآمنة، إلا أن سلسلة الحوادث الدامية دفعت السلطات لتحذير المواطنين من استخدامها بشكل قاطع


