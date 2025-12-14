بعد سنوات من العزلة.. عبلة كامل تطل برسالة صوتية وتعاتب هؤلاء

وطنا اليوم:كسرت الفنانة المصرية عبلة كامل حاجز الصمت والعزلة الذي اختارته لنفسها منذ سنوات، وأطلت عبر رسالة صوتية لتوجه بعض الكلمات.

حيث عرضت الإعلامية المصرية لميس الحديدي عبر برنامجها “الصورة” الذي يعرض عبر فضائية “النهار” المصرية، رسالة الفنانة المصرية مساء السبت.

ووجهت عبلة كامل في بداية حديثها الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد قراره علاج عدد من الفنانين المصريين – من بينهم عبلة كامل – على نفقة الدولة.

وأوضحت عبلة كامل أنها فوجئت بالقرار، وشعرت بسعادة كبيرة للغاية، معتبرة أن القرار هو لفتة حنونة من الرئيس المصري.

وطمأنت عبلة كامل محبيها على حالتها الصحية، مؤكدة على أنها بخير، وأجرت بعض العمليات الجراحية منذ فترة، لكنها أصبحت في صحة جيدة.

وشددت على أن تلك العمليات الجراحية أجرتها على نفقتها الخاصة، خاصة أنها لا تحتاج إلى مساعدة مادية، متمنية للجميع أن يكونوا في كامل صحتهم.

وفي الوقت الذي شكرت فيه عبلة كامل كل من تمنى لها الخير، عاتبت البعض الآخر، وبالتحديد من قالوا “يعني هي عبلة كامل محتاجة فلوس ومحتاجة علاج؟”، موجهة رسالتها إليهم قائلة “رفقا بالقلوب”، لتؤكد في النهاية على مسامحتها لهم.

بطلة فيلم “بلطية العايمة”، قررت أن تنهي الجدل الخاص بظهورها إعلاميا أو إلكترونيا، لتؤكد أنها لم تمتلك أية صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولن تمتلك هذه الصفحات مستقبلا.

كما أشارت إلى أنها لم تدل بأية تصريحات مؤخرا، كما أن الدائرة المحيطة بها لم تدل بأية تصريحات، لذلك فأي تصريحات تنشر على لسانها مؤخرا لا تخصها، كما أنها حريصة على أن تكون الدائرة الخاصة بها مغلقة للغاية.