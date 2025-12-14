قتيلان و8 إصابات خطيرة في إطلاق نار بجامعة أميركية

وطنا اليوم:أعلن عمدة مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند الأميركية مقتل شخصين وإصابة 8 بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار بجامعة براون.

وأكد عمدة المدينة بريت سمايلي أن مطلق النار لم يُقبض عليه بعد، معلنا تطبيق حظر التجول في منطقة جامعة براون الكبرى.

من جهته، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي): “عناصرنا منتشرون في موقع إطلاق النار بجامعة براون، وسنوفر كل ما يلزم”.

وكانت شرطة مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند قد أعلنت عن وقوع عدة إصابات في إطلاق نار بمحيط جامعة براون، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أخرى أن ما يصل إلى 20 شخصا أصيبوا بجروح.

وقال حاكم رود آيلاند، دان ماكي إن “ما حدث لا يُصدق”، مضيفا أن مكتبه على اتصال بالبيت الأبيض.

أما الرئيس دونالد ترامب فقال “لقد تم إطلاعي على وضع جامعة براون، وهو وضع فظيع؛ فإصابات الضحايا سيئة جدا”.

تعليمات للشرطة

وقد دعت الشرطة الطلاب والسكان في المنطقة إلى الاحتماء بأماكنهم أو الابتعاد عن المنطقة إلى حين صدور تعليمات جديدة.

كما طالبت إدارة الجامعة الطلاب بالاستمرار في الاحتماء بأماكنهم مع إغلاق الأبواب، مشيرة إلى أن الشرطة لم تُلقِ القبض على أي مشتبه به حتى الآن.

ووصفت جهات إنفاذ القانون المشتبه به بأنه رجل يرتدي ملابس سوداء بالكامل.

وأفادت السلطات بأن آخر ظهور للمسلح كان وهو يغادر المبنى، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور على أي سلاح.

وتعتبر جامعة براون واحدة من جامعات النخبة التي تضم 8 جامعات أميركية مرموقة تشتهر بمستوى أكاديمي عال، ويدرس بها نحو 11 ألف طالب.

ووقع إطلاق النار في مبنى باروس وهولي الذي يضم أقسام الهندسة والفيزياء في حرم الجامعة حيث كان من المقرر إجراء العديد من الامتحانات.

ويعد إطلاق النار هذا الأحدث في سلسلة طويلة من الهجمات على المدارس في الولايات المتحدة، حيث فشلت محاولات تقييد اقتناء الأسلحة النارية.