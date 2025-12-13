مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العجارمة والعمايرة والرحامنة والنجار وأبو حسان

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشائر العجارمة والعمايرة والرحامنة والنجار وأبو حسان، ناقلا إليهم تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد.

*ففي منطقة ناعور بمحافظة العاصمة*، قدّم العيسوي واجب العزاء بوفاة المرحومة فاطمة منصور العقيل العجارمة، شقيقة الوزير الأسبق نوفان العجارمة، ناقلا تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر العجارمة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

*وفي منطقة زي بمحافظة البلقاء*، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم عبدالرحمن محمد العمايرة، حيث نقل العيسوي باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العمايرة، داعيا الله أن يشمل الفقيدبرحمته الواسعة.

*وفي منطقة يرقا بمحافظة البلقاء*، قدم العيسوي واجب العزاء بوفاة أمجد سالم عايد الرحامنة العبادي، ناقلا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه وعموم عشيرة الرحامنة- عباد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

يشار إلى ان المرحومين عبدالرحمن وأمجد توفاهما الله أثناء تأدبهما الواجب الرسمي، حيث أنهما من مرتبات دائرة الجمارك الأردنية.

*وفي منطقة سحاب بمحافظة العاصمة* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم منذر محمد النجار والمرحومة زوجته وأبنيه محمد وعيسى. الذين توفاهم الله بحادث مؤلم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين وعموم عشيرة النجار، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته

*وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان* نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرتي أبو حسان والزعبي بوفاة ختام على الزعبي، زوجة العقيد المتقاعد علاء عبدالرزاق أبو حسان ، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.