بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العجارمة والعمايرة والرحامنة والنجار وأبو حسان

13 ديسمبر 2025
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العجارمة والعمايرة والرحامنة والنجار وأبو حسان

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشائر العجارمة والعمايرة والرحامنة والنجار وأبو حسان، ناقلا إليهم تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد.

*ففي منطقة ناعور بمحافظة العاصمة*، قدّم العيسوي واجب العزاء بوفاة المرحومة فاطمة منصور العقيل العجارمة، شقيقة الوزير الأسبق نوفان العجارمة، ناقلا تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر العجارمة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

*وفي منطقة زي بمحافظة البلقاء*، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم عبدالرحمن محمد العمايرة، حيث نقل العيسوي باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العمايرة، داعيا الله أن يشمل الفقيدبرحمته الواسعة.

*وفي منطقة يرقا بمحافظة البلقاء*، قدم العيسوي واجب العزاء بوفاة أمجد سالم عايد الرحامنة العبادي، ناقلا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه وعموم عشيرة الرحامنة- عباد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

يشار إلى ان المرحومين عبدالرحمن وأمجد توفاهما الله أثناء تأدبهما الواجب الرسمي، حيث أنهما من مرتبات دائرة الجمارك الأردنية.

*وفي منطقة سحاب بمحافظة العاصمة* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم منذر محمد النجار والمرحومة زوجته وأبنيه محمد وعيسى. الذين توفاهم الله بحادث مؤلم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين وعموم عشيرة النجار، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته

*وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان* نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرتي أبو حسان والزعبي بوفاة ختام على الزعبي، زوجة العقيد المتقاعد علاء عبدالرزاق أبو حسان ، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:38

الأردن يدين هجوما استهدف قاعدة أممية للدعم اللوجستي في السودان

20:32

تفاصيل المنخفض الجوي القادم إلى الأردن مساء الإثنين

20:19

إعلام عبري: الحاخام قتيل سيدني زار إسرائيل وشجّع على قتل الفلسطينيين

20:07

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الخلايلة والعواملة

20:05

نمروقة تترأس الوفد الأردني بمنتدى تحالف الأمم المتحدة للحضارات

20:02

إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في كأس العالم 2026

19:27

بنك ABC يفوز بلقب “أفضل بنك للمعاملات المصرفية في الشرق الأوسط لعام 2025” من مجلة «ذا بانكر» التابعة لفاينانشيال تايمز للمرة الثالثة

19:22

جامعة فيلادلفيا تستضيف لقاءً وديًا بكرة القدم مع جامعة جرش الأهلية

19:19

فرع جديد لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن في جبل عمّان

19:17

الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

19:11

قرارات مهمة صادرة عن مجلس الوزراء للأردنيين الأحد

19:08

وزارة النقل تدرس ربط نظام تتبع المركبات الحكومية بالذكاء الاصطناعي

وفيات
اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة الله