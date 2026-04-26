عمان الأهلية الأولى أردنياً و 132 قاريّاّ بتصنيف التايمز لجامعات آسيا 2026

وطنا اليوم:حققت جامعة عمان الأهلية إنجازاً أكاديمياً جديداً بتصدرها الجامعات الأردنية في تصنيف Times Higher Education Asia University Rankings 2026، حيث جاءت في المرتبة 132 آسيوياً، متقدّمةً أربعاً وخمسين مرتبة عن نتيجتها في تصنيف العام الماضي (2025) ، ولتكون بذلك الجامعة الأردنية الأعلى تصنيفاً على مستوى المملكة.

ويعد هذا الإنجاز تأكيداً على المكانة الأكاديمية المرموقة التي وصلت إليها الجامعة، والجهود المستمرة التي تبذلها في مجالات التعليم والبحث العلمي والانفتاح الدولي، وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة في التصنيف، والتي تشمل جودة التعليم، والبيئة البحثية، وجودة الأبحاث، والتعاون مع القطاع الصناعي، والنظرة الدولية.

ويعكس هذا التقدم الرؤية الاستراتيجية لجامعة عمان الأهلية في تعزيز التميز المؤسسي، والارتقاء بمخرجات التعليم العالي، ودعم الابتكار والبحث العلمي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

كما يأتي هذا الانجاز ثمرةً للدعم المتواصل من رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئاسة الجامعة، وجهود أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، والطلبة، الذين أسهموا جميعاً في ترسيخ مكانة الجامعة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وبهذه المناسبة، عبّر رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكّداً أنّه يعكس الرؤية الاستراتيجية التي تتبنّاها الجامعة في مسيرتها نحو العالمية.

وقال: “تفخر جامعة عمان الأهلية بما تحقّق اليوم، وهو ثمرةٌ لجهود مؤسسية متكاملة ورؤية واضحة رسمناها لنقل الجامعة إلى مصافّ الجامعات ذات الحضور العالمي. ونحن ماضون بخطىً واثقة نحو آفاقٍ أرحب، لتكون مرجعيّتنا في المرحلة المقبلة هي الجامعات العالمية الرائدة، بما يُسهم في تعزيز حضور التعليم العالي الأردني على الخارطة الدولية”.

من جانبه، أشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان بهذا الإنجاز النوعي، مؤكّداً أنّه يعكس التزام الجامعة بتحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية 2025–2030، وترسيخ مكانتها بوصفها جامعةً بحثيةً رائدة.

وقال: “تصدُّر جامعة عمان الأهلية للجامعات الأردنية في تصنيف التايمز لجامعات آسيا 2026، وتقدّمها أربعاً وخمسين مرتبة في عام واحد، هو ثمرة عملٍ مؤسسي متكامل يجمع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة في منظومة واحدة. ونحن فخورون بهذا الإنجاز، وملتزمون بمواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم والبحث العلمي بما يخدم الجامعة والوطن والمنطقة”.

ويذكر أنه قد ارتفعت الدرجة الإجمالية للجامعة من 44.7 في تصنيف 2025 إلى 51.7 في تصنيف 2026، مدفوعةً بتقدّم ملموس في مؤشرات الأداء الرئيسية؛ إذ ارتفعت درجة مؤشر جودة البحث العلمي من 70.0 إلى 84.0، ومؤشر بيئة البحث من 22.9 إلى 29.8، ومؤشر الارتباط بالصناعة من 51.3 إلى 56.9، فيما وصلت درجة مؤشر النظرة الدولية إلى 93.8، وهي من أعلى الدرجات التي تحقّقها الجامعات العالمية في هذا المؤشر.

حيث أوضح عميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي أنّ التميّز البحثي غير المسبوق يؤكد هذا التقدّم في التصنيف، قائلاً: “أن الأداء البحثي للجامعة يحاكي الجامعات العالمية المرموقة؛ فقد ارتفعت درجة جودة البحث بأربع عشرة نقطة، وارتفعت درجة بيئة البحث بما يقارب سبع نقاط. فهذا التقدّم لم يأتِ من فراغ؛ بل جاء نتيجة استثمار الجامعة في بحوثها البينيّة، وتوسيع شبكات التعاون الدولي، ورفع جودة النشر العلمي في المجلات المصنّفة ضمن الربعين الأول والثاني؛ مؤكداً أن البحث العلمي التطبيقي سيبقى ركيزتنا الأساسية في كل ما هو قادم”.

وقال الدكتور أحمد منصور، مدير مركز الاستدامة والتصنيفات الدولية : “هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق؛ إنّه بداية الانطلاق الفعلي لجامعة عمان الأهلية نحو العالمية، وأن الجامعة تمثل اليوم أحد المرجعيات العالمية التي تعود لها الجامعات التي تسعى للتميز”.

هذا ،،،، ومن نافل القول، أن جامعة عمان الأهلية تخطو بثبات من إنجاز الى إنجاز مكلّلة مسيرتها بالفخر والحضورالفاعل محليا وعربيا ودوليا ، انطلاقاً من رسالتها في تقديم تعليم نوعي متميّز، وبناء بيئة جامعية محفزة للإبداع والريادة.