عدنان الروسان يكتب..حارس مرمى النشامى و حارس مرمى الأردن ابو ليلى و #جعفر_حسان واحد صد عنا عشرات الضربات .. و واحد خردق شباكنا بكل الضربات

دولة الرئيس شفت مباراة كرة القدم بين منتخب النشامى و المنتخب العراقي اليوم ، شفت حارس مرمى النشامى كم هواه و كم ضربة صد بجدارة و قوة و اقتدار و اخلاص و تفان و الا كان صار فينا اللي ماصار بحدا ، طبعا كل المنتخب لعب بصورة ممتازة ، كان رائعا مدربا و جاهزا ، قويا لكن حارس المرمى ايضا كان له دور مميز …

لويش قاعد بسولفك هالسوالف…

صلي على النبي جعفر باشا

انت حارس مرمى الأردن

و الحكومة و المسؤولين لكبار هم المنتخب الوطني الذي ننتظر منه ان يدير البلد كما أدار المنتخب الأردني المباراة

طيب ليش مش ملحقين يفوت فينا قوال و كأنه مافي حارس مرمى ، الست انت حارس مرمانا الذي و ضعناه ليصد كل الضربات عن الأردن ، نحن لا نرى تألقا لك كما تألق #يزيد_ابو_ليلى ..

لماذا لا شغلة و لا مشغلة للمنتخب الحكومي و حارس مرماه ، الا التصريحات و التطنيش عما يقوله المشجعون الأردنيون في مدرجات الوطن ، لماذا لا تواكبوا عملية الإستثمار التي يسافر الملك مئات السفرات من أجلها ليجلب لكم الإستثمارات ثم لا نجد استثمارات تتحقق ، ببساطة لأنكم تضيعون جهود الملك و لا تتابعون ، و لا شغلة و لا مشغلة الكو الا المراقبة و المحاسبة للناس و على الناس ، كاميرات و رادارات و اعفاء هيفاء و هبي من الرسوم و الضرائب و مناكفة العامة ، و الزيارات و الجاهات التي تشغل كثيرين من المسؤولين عندكم

طيب اليس لكم في المنتخب الأردني اسوة حسنة…

اذا كنا قادرين على ان ننتج منتخبا وطنيا بهذه القدرة و المهنية ، لماذا لا ننتج حكومة و رئيسها يكونون بمهارة منتخب النشامى و حارس المرمى ابو ليلى ، لماذا هذا الترهل و اللامبالاة الحكومي ، الا يستحق الأردن منكم ان تتدربوا كما تدرب المنتخب الوطني

شو بدي اقللك يا دولة الرئيس ، هرمنا و زهقنا من شريحة رؤساء الحكومات اللي ما عندهم غير السوالف و كل واحد بألف لي كتاب و بتحس انه كاين تشيرتشل او روزفلت و لا جوليو اندريوتي ..

كلكم مثل بعضكم … تمرون مرور الكرام على الشعب المسكين ..

اشي في عنق الزجاجة

و اشي تبع بولابيف

و اشي احنا في غرفة الإنعاش

و اشي لا تهاجر ياقتيبة

و اشي ايام الأردنيين الجميلة لم تأتي بعد

و اشي … و لا اشي

على كل حال الله يعطيك العافية ما قصرت

و كل رئيس وزراء و الأردن بخير