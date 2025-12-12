وفاة 4 اشخاص من عائلة واحدة نتيجة تسرب غاز مدفأة بمحافظة الزرقاء

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه توفي مساء اليوم أربعة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بضيق في التنفس إثر تسرب غاز المدفئة بمنطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء .

حيث عملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء على إخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وتجدد مديرية الامن العام تشديدها على ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة وتفقد خراطيم الغاز الواصلة ما بين الاسطوانة وجسم المدفأة بإستمرار واستبدال مانعة التسرّب عند كل عملية استبدال للاسطوانة وتهوية المنزل ما بين الحين والآخر وعدم ترك المدفأة مشتعلة اثناء النوم، مهيبة بالجميع اتباع هذه الخطوات وعدم التساهل بها.