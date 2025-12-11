بنك القاهرة عمان
ربيحات: أقم الصلاة يا دولة الرئيس.. نريد الوظائف

11 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:ألقى النائب عبدالرؤوف رببحات، ما وصفه بأقصر كلمة لـ”نائب جائع” حيث لم تتجاوز مدة 5 دقائق.
وخاطب الربيحات، رئيس الوزراء خلال كلمته في مناقشة الموازنة العامة اليوم الخميس، قائلًا إنّ الشعب الأردني جائع ولا يستطيع الاستماع لخطاب رئيس الوزراء والنائب.
وقال ربيحات “أقم الصلاة يا دولة الرئيس وخلينا نوجد وظائف لجيش من الشباب المعطلين عن العمل بلاش يييجي يوم نعض أصابعنا ندم”.
وتابع “أقم الصلاة يا دولة الرئيس وخلينا نقدم منح لطلاب الجامعات”.


