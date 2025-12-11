بنك القاهرة عمان
النائب أبو الرب: أعطوا الزرقاء ربع عمّان ونصف اربد

11 ديسمبر 2025
النائب أبو الرب: أعطوا الزرقاء ربع عمّان ونصف اربد

وطنا اليوم:طالب النائب أيمن أبو الرب، الحكومة بتخصيص، موازنات كافية تتناسب مع عدد السكان فيها.
وقال أبو الرب، خلال كلمته في جلسة مناقشة الموازنة العامة، إنّ الحكومة مقصرة بحق الزرقاء، داعيًا لإعطائها “ربع موازنة عمان، ونصف اربد” ولا يحسدهم على ذلك.
وبين أنّ لواء الرصيفة وحده الذي يسكنه قرابة مليون نسمة تقريبًا ليس فيه مستشفىً حقيقي.
وأكد أنّ الموازنة العامة لا تلبي طموح المواطن الأردني، فما زالت الزرقاء مهمشة من الحكومات الأردنية.
وأشار إلى أنّ المدراء في الزرقاء عندهم الحرص على الخدمة لكن الإمكانيات لا تسمح بذلك


وفيات
شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة اللهوفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسميوفيات الخميس 11 – 12 – 2025المربّية الفاضلة هالة الجيطان في ذمة اللهوفيات الأربعاء 10 – 12 – 2025