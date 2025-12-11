النائب أبو الرب: أعطوا الزرقاء ربع عمّان ونصف اربد

وطنا اليوم:طالب النائب أيمن أبو الرب، الحكومة بتخصيص، موازنات كافية تتناسب مع عدد السكان فيها.

وقال أبو الرب، خلال كلمته في جلسة مناقشة الموازنة العامة، إنّ الحكومة مقصرة بحق الزرقاء، داعيًا لإعطائها “ربع موازنة عمان، ونصف اربد” ولا يحسدهم على ذلك.

وبين أنّ لواء الرصيفة وحده الذي يسكنه قرابة مليون نسمة تقريبًا ليس فيه مستشفىً حقيقي.

وأكد أنّ الموازنة العامة لا تلبي طموح المواطن الأردني، فما زالت الزرقاء مهمشة من الحكومات الأردنية.

وأشار إلى أنّ المدراء في الزرقاء عندهم الحرص على الخدمة لكن الإمكانيات لا تسمح بذلك