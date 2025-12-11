(54) مليون دينار فائض اشتراكات تأمين التعطل لسنة 2024

الخبير موسى الصبيحي

بلغت اشتراكات تأمين التعطل عن العمل للعام 2024: ( 85.69 ) مليون دينار، وبالمقابل بلغت بدلات التعطل وحالات الخروج من النظام التي تم صرفها خلال العام المذكور ( 36.49 ) مليون دينار.

من جهة ثانية بلغت عوائد استثمار أموال صندوق التعطل للعام 2024: ( 6.9 ) مليون دينار، فيما بلغت نفقات إدارة هذا الصندوق: ( 2.03 ) مليون دينار.

وبالتالي تحقّق فائض تأميني من اشتراكات تأمين التعطل عن العمل للعام المذكور بقيمة: ( 54.06 ) مليون دينار.

ومن الجدير ذكره أن تأمين التعطل عن العمل الذي بدأ تطبيقة بتاريخ 1-9-2011 يعتبر مستداماً مالياً إلى أمد بعيد كما تؤكّد أرقام مؤسسة الضمان ودراساتها الإكتوارية.