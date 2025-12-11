بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

(54) مليون دينار فائض اشتراكات تأمين التعطل لسنة 2024

11 ديسمبر 2025
(54) مليون دينار فائض اشتراكات تأمين التعطل لسنة 2024

الخبير موسى الصبيحي

بلغت اشتراكات تأمين التعطل عن العمل للعام 2024: ( 85.69 ) مليون دينار، وبالمقابل بلغت بدلات التعطل وحالات الخروج من النظام التي تم صرفها خلال العام المذكور ( 36.49 ) مليون دينار.

من جهة ثانية بلغت عوائد استثمار أموال صندوق التعطل للعام 2024: ( 6.9 ) مليون دينار، فيما بلغت نفقات إدارة هذا الصندوق: ( 2.03 ) مليون دينار.

وبالتالي تحقّق فائض تأميني من اشتراكات تأمين التعطل عن العمل للعام المذكور بقيمة: ( 54.06 ) مليون دينار.

ومن الجدير ذكره أن تأمين التعطل عن العمل الذي بدأ تطبيقة بتاريخ 1-9-2011 يعتبر مستداماً مالياً إلى أمد بعيد كما تؤكّد أرقام مؤسسة الضمان ودراساتها الإكتوارية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:45

المهندسة لانا العضايلة تشارك في القمه الدولية للمرأه في الهندسه 2025 (IEEE WIE ILS)

20:46

ترامب يضغط لتغيير ملكية CNN بعد مهاجمته في برنامج 60 دقيقة

20:31

انهيار 4 مبان في غزة بسبب المنخفض الجوي والفيضانات تغمر القطاع

20:15

الصفدي يلتقي نظيره الإماراتي لبحث التعاون والقضايا الإقليمية

20:12

كأس العرب 2025.. المغرب يهزم سوريا ويتأهل إلى نصف النهائي

20:05

عطاء لإعادة إنارة ممر عمّان التنموي (شارع الـ100)

19:26

الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة

19:19

كتلة نوّاب حزب مبادرة : سنمنح الثقة للموازنة العامة

19:09

ولي العهد مهاتفا النشامى: كلنا معكم

19:04

الأمن: تفقد مليون ونصف مركبة خلال الحملة الشتوية للسلامة المرورية

18:41

انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الأردني الروماني الخامس عشر

18:33

عشيرة الحناينة تولم بزفاف نجلها معاذ فارس الحناينة

وفيات
شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة اللهوفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسميوفيات الخميس 11 – 12 – 2025المربّية الفاضلة هالة الجيطان في ذمة اللهوفيات الأربعاء 10 – 12 – 2025