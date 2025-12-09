مصدر رسمي: فتح معبر الكرامة لإرسال المساعدات إلى غزة اعتباراً من الأربعاء

وطنا اليوم:أكد مصدر رسمي أن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جسر الملك الحسين (معبر الكرامة) بعد توقفها لأكثر من شهرين ونصف، منذ حادث إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين منتصف شهر أيلول الماضي.

وبين المصدر أن القرار الإسرائيلي يأتي بعد ضغوط أمريكية، ناتجة عن تحرك أردني وضغط ظل مستمراً طوال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أن قرار إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات جاء بعد يوم واحد من لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بسفير الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة مايك والتز.

وشدد على أن الأردن لم يتوقف عن الضغط لإعادة فتح المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر المنافذ الأردنية.

ولفت إلى لقاء جلالة الملك الأسبوع الحالي المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وكان موضوع السماح بإدخال شاحنات المساعدات الأردنية لغزة من القضايا التي تم التركيز عليها.

وأكد أن إسرائيل استجابت للضغط الأمريكي وسيتم فتح المعبر من جهتها أمام المساعدات اعتباراً من يوم الأربعاء 10 كانون الأول 2025.

وأشار إلى أن الأردن سيرسل قافلة مساعدات تضم عدداً من الشاحنات يتوقع أن يتزايد العدد مع مرور الوقت.

وبين أن الأردن بالتعاون مع المنظمات الشريكة الأممية قادر على إرسال أكثر من 8400 شاحنة مساعدات.

ونوه بأن مستودعات الهيئة الخيرية الأرنية الهاشمية تحتوي على أطنان من المساعدات بحمولة نحو 3400 شاحنة.