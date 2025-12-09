بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بدء تنفيذ مشروع متنزّه عجلون الوطني على مساحة تقارب 700 دونم

36 ثانية ago
بدء تنفيذ مشروع متنزّه عجلون الوطني على مساحة تقارب 700 دونم

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية صخر العجلوني أن العمل بدأ فعليًا، ومن خلال مقاولين مؤهلين، على تنفيذ مشروع متنزه عجلون الوطني الذي يُعد واحدًا من أكبر المشاريع السياحية والتنموية في شمال الأردن.
وأشار في بيان صحفي إلى أن المشروع يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال العجلوني إن المتنزه يمتد على مساحة تقارب 700 دونم يتم تطويرها على مرحلتين؛ حيث تشمل المرحلة الأولى 140 دونمًا، والمرحلة الثانية 150 دونمًا ضمن الجزء التطويري الأول، على أن تُستكمل المساحات المتبقية لاحقًا.
وأضاف أن الموقع يتميز بأنه من أجمل المناطق الطبيعية في المملكة، بما يضمه من غابات ومرتفعات وإطلالات فريدة تجعل منه وجهة مثالية للسياحة البيئية والترفيهية على مدار العام، كما سيحقق المتنزه تكاملًا مهمًا مع مشروع تلفريك عجلون والمرافق السياحية الأخرى قيد التطوير.
وبيّن العجلوني أن المشروع يضم بين 15 إلى 20 فرصة استثمارية متنوعة، لافتًا إلى أنه سيشكل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة في محافظة عجلون والمناطق المجاورة من خلال تحفيز الاستثمار المحلي والخارجي. وتشمل الفرص الاستثمارية مقومات سياحية وترفيهية متعددة، من بينها: (فندق من فئة أربع نجوم، فندق بوتيك، نزل بيئي، منطقة تخييم لطلبة الجامعات والمدارس، متنزه عائلي، ألعاب أطفال، منطقة مغامرات، سينما خارجية، وقاعات متعددة الأغراض، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات تنموية حقيقية تخدم المنطقة).
وأضاف العجلوني أن المشروع سيُسهم في توفير ما يزيد على 200 فرصة عمل مباشرة لأبناء محافظة عجلون، إلى جانب مئات الفرص غير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
وأشار إلى أن المتنزه سيعزز من حضور الحرف اليدوية والمنتجات المحلية عبر تخصيص مساحات لعرضها وتسويقها للزوار، بما يدعم تمكين المجتمعات الريفية اقتصاديًا. كما يُتوقع أن يستقطب المتنزه أعدادًا كبيرة من الزوار من مختلف محافظات المملكة، فضلًا عن السياح القادمين من الخارج ممن يبحثون عن تجارب بيئية وترفيهية في مواقع طبيعية استثنائية.
وشدد العجلوني على أن المخطط الشمولي للمشروع يراعي بصورة دقيقة التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، من خلال حماية الغطاء النباتي الطبيعي، واستخدام مواد إنشائية صديقة للبيئة، وتطوير مسارات للمشي والاستجمام تتناغم مع جماليات الموقع وطابعه الطبيعي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:16

الأرصاد الجوية: منخفض جوي يتعمق بدءا من الأربعاء

15:09

النائب الظهراوي: حرام أن يعمل المتقاعدون بصف السيارات أمام المولات

14:40

ارتفاع احتياطي الذهب لمستوى قياسي جديد عند 9.6 مليارات دولار حتى نهاية تشرين الثاني

14:34

أمانة عمّان تعبّد 2.8 مليون متر مربع من الشوارع

14:29

وزير الأشغال يتفقد مواقع تأثرت بالسيول في الكرك

14:26

وفاة شخص جرّاء استنشاق أدخنة منقل فحم داخل منزل في عجلون

14:18

طالب أردني يتأهل لنهائيات جوائز صناع المحتوى العرب الـ3

14:11

فرسان التغيير تنتخب هيئة إدارية جديدة وتطلق مرحلة عمل وطني برؤية متقدمة لتمكين الشباب الأردني

14:08

التربية والأمن العام تناقشان الإجراءات الفنية والأمنية لعقد التوجيهي

13:36

ريس الديوان الملكي يلتقي وفداً من جماعة عمان لحوارات المستقبل

12:56

طالب عمان الاهلية أصيل نوفل يفوز بالميدالية الفضية ببطولة المملكة للمصارعة الحرة

12:53

طالبة عمّان الأهلية كندا المفلح تتصدر تصنيفًا عالميًا بمجال صحافة العلوم

وفيات
وفيات الثلاثاء 9 – 12 – 2025وفيات الإثنين 8 – 12 – 2025وفيات الأحد 7 – 12 – 2025وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025