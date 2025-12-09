الأرصاد الجوية: منخفض جوي يتعمق بدءا من الأربعاء

وطنا اليوم:تشهد المملكة خلال الأيام القادمة تغيرات واضحة على الحالة الجوية، تبدأ بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الثلاثاء، تليها بداية التأثر بامتداد منخفض جوي الأربعاء، ليشتد تأثير المنخفض الخميس، ثم تستمر بقايا الفعالية الجوية الجمعة.

بداية تأثير المنخفض الجوي

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم الأربعاء، واعتبارا من ساعات الظهيرة، تتأثر المملكة تدريجيا بامتداد منخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص.

وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في مناطق مختلفة بما فيها العقبة، وتكون الأمطار غزيرة لفترات قصيرة في بعض المناطق وخاصة بعد الظهر، مع احتمال حدوث الرعد وهطول حبات البرد.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن هذه الظروف قد تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في البادية.

وتضعف فرص الهطول تدريجيا، ليلا، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر الأرصاد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت والمناطق الغورية، متوقعة حدوث عواصف رعدية في بعض الأحيان.

كما حذرت من خطر تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، وتشكل الغبار في مناطق البادية.

ذروة تأثير المنخفض الجوي

ويكون الطقس الخميس باردا وغائما في معظم المناطق، حيث يزداد تأثير المنخفض الجوي على المملكة.

أوضحت الأرصاد الجوية أن هطول الأمطار سيكون بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، بالإضافة إلى أجزاء من شرق المملكة وجنوب غربها.

ولفتت إلى أن الأمطار تكون غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد والبرد، محذرة من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، مع ارتفاع منسوب المياه.

ويشمل التحذير منطقة البحر الميت والأغوار.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على فترات وتثير الغبار.

وتستمر الهطولات المطرية ليلا في مناطق محدودة، مع بقاء الأجواء باردة وغائمة وماطرة بغزارة أحيانا في بعض المناطق.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من جريان السيول واحتمال حدوث فيضانات محلية في الأودية والمنخفضات والعواصف الرعدية متوقعة والضباب فوق المرتفعات والسهول وغبار في مناطق البادية.

بقايا تأثير المنخفض

يكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم، الجمعة، من زخات من المطر في المناطق الغربية من المملكة.

وبحسب الأرصاد الجوية قد تكون الأمطار غزيرة أحياناً في ساعات الصباح في وسط وجنوب غرب المملكة، مشيرة إلى أنه خلال المساء تضعف فرص الهطولات تدريجيا.

وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا ليلا، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر الأرصاد من احتمالية تشكل السيول صباحا في وسط وجنوب غرب المملكة بما فيها البحر الميت، وتشكل الضباب فوق المرتفعات وأجزاء من السهول، وتشكل الغبار في البادية في بعض الأحيان.

وتنصح إدارة الأرصاد الجوية المواطنين الابتعاد عن مجارِ السيول والأودية خلال ذروة تأثير المنخفض، والحذر من الانزلاق على الطرقات خاصة في ساعات الذروة المطرية، وانخفاض الرؤية بسبب الضباب والغبار ما يستدعي القيادة بحذر.