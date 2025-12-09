طالب أردني يتأهل لنهائيات جوائز صناع المحتوى العرب الـ3

وطنا اليوم:تأهل الطالب زيد الحوراني من كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية، ليمثل الأردن والجامعة الأردنية في التصفيات النهائية لجوائز صناع المحتوى العرب في نسختها الثالثة في دولة قطر عن فئة الأثر الإنساني، بعد اختياره ضمن خمسة فقط من المواهب العربية التي بلغت المرحلة ما قبل النهائية.

وبحسب بيان الجامعة اليوم الثلاثاء، يأتي هذا التأهل ليضع بصمة جديدة في سجل المحتوى الهادف ويؤكد قدرة طلبة الجامعة الأردنية على تحويل رسائلهم الإنسانية إلى أعمال رقمية تلامس الوجدان وتعكس حضورهم في فضاءات الإبداع العربي، كما يشكل إضافة نوعية إلى سجل إنجازات كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات وطلبة الجامعة الأردنية الذين ما تقاعسوا يوما عن رفع اسم جامعتهم عاليا في مختلف محافل ومنصات التميز.

وتعد جوائز صناع المحتوى التي انطلقت عام 2023، واحدة من أبرز المنصات العربية التي تحتفي بالأفكار المتجددة والموهبة الأصيلة وتمنح المشاركين فرصة للوقوف في دائرة الضوء، حيث تتقاطع الحكايات الملهمة مع التجارب الإبداعية لتصنع أثرا لا ينسى.

وأكدت الجامعة الأردنية اعتزازها بوصول الحوراني إلى هذه المرحلة الرفيعة، مشيرة الى أن هذا الحضور المشرف ما هو إلا دليل حي على ما يمتلكه طلبتها من طاقات قادرة على المنافسة في مدارات صناعة المحتوى المعاصر، رغم قوة المنافسة وتنوع التجارب والخبرات المشاركة التي بلغت التصفيات النهائية.

من جهته، قال الحوراني، إن مشاركته في هذه التجربة ووصوله لهذه المرحلة الحاسمة تعد فرصة ذهبية يمكن من خلالها أن يترك أثرا في قلوب الجميع من حوله، مؤكدا حرصه على تقديم محتوى يصل إليهم بلغة بسيطة وإنسانية ويسلط الضوء على قصص تستحق أن تروى.

يذكر أن التصويت للحوراني يكون عبر المنصات المخصصة، ويستمر حتى مساء يوم غد الأربعاء على أن تعلن النتائج في اليوم ذاته خلال حفل كبير يجمع نخبة من صناع المحتوى والشخصيات الإعلامية والفنية.