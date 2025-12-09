طالب عمان الاهلية أصيل نوفل يفوز بالميدالية الفضية ببطولة المملكة للمصارعة الحرة

وطنا اليوم:أحرز طالب جامعة عمان الاهلية اصيل رائد نوفل من كلية تقنية المعلومات تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي المركز الثاني والميدالية الفضية لوزن 125 كغ في بطولة المملكة للمصارعة الحرة.

ويأتي هذا الانجاز ضمن البطولة التي نظمها الاتحاد الأردني للمصارعة يوم الجمعة الموافق 5 كانون الاول، في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، والتي شهدت مشاركة واسعة من أبرز لاعبي المصارعة على مستوى المملكة، وسط أجواء تنافسية قوية تعكس التطور الملحوظ في رياضة المصارعة الحرة.

وقد أشاد الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات عميد شؤون الطلبة بإنجاز الطالب نوفل، مؤكداً حرص عمادة شؤون الطلبة على متابعة ودعم كافة الطلبة الرياضيين في الجامعة.