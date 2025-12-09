بنك القاهرة عمان
طالب عمان الاهلية جعفر الداود يحرز الميدالية البرونزية ببطولة العالم للتايكواندو

28 ثانية ago
وطنا اليوم:أحرز بطل جامعة عمان الاهلية جعفر الداود إنجازًا رياضيًا جديدًا في بطولة العالم للتايكواندو تحت سن 21 والمقامة في العاصمة الكينية نيروبي.
وهنأ رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان الطالب جعفر بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بتميّز طلبتها في مختلف المجالات، لاسيما الرياضية منها، وتحرص على تقديم كل أشكال الدعم للطلبة الموهوبين للمشاركة في البطولات المحلية والعربية والدولية.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات عميد شؤون الطلبة بإنجاز الطالب الداود، مؤكداً حرص عمادة شؤون الطلبة على متابعة ودعم كافة الطلبة الرياضيين في الجامعة.


