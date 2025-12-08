افتتاح مركز الخدمات الحكومية الشاملة في محافظة المفرق تجريبيا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن الافتتاح التجريبي لمركز الخدمات الحكومية الشاملة في محافظة المفرق، ليكون المركز الحادي عشر ضمن سلسلة مراكز الخدمات الحكومية التي تعمل عليها الوزارة، بهدف تعزيز جودة الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إليها من مكان واحد وبإجراءات مبسّطة.

وشهد المركز منذ بدء التشغيل التجريبي إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ عدد الزوار 475 زائرًا، وجرى إنجاز 704 معاملات حكومية.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة الوزارة للتوسّع في مراكز الخدمات الحكومية في مختلف محافظات المملكة، تعزيزًا لمستوى الخدمات العامة، وتلبية لاحتياجات المواطنين بتوفير خدمات بالقرب من مواقع سكنهم.