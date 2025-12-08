امتداد منخفض جوي يؤثر على الأردن الأربعاء وتوقعات بأمطار غزيرة وسيول

وطنا اليوم:يبدأ الأسبوع الحالي بأجواء باردة نسبيا مع فرص خجولة للأمطار، قبل أن تشهد المملكة منعطفا جويا هاما اعتبارا من يوم الأربعاء، حيث تتأثر بامتداد منخفض جوي يجلب معه الأمطار الغزيرة والرعود، وسط تحذيرات جدية من تشكل السيول.

اليوم وغدا: طقس بارد نسبيا

وفي التفاصيل، يسود اليوم الاثنين طقس بارد نسبيا في أغلب المناطق، بينما يميل للطف في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتهيأ فرصة “ضعيفة” لهطول زخات خفيفة وقصيرة من المطر في أقصى الشمال، مع رياح جنوبية غربية معتدلة. وتسجل درجات الحرارة العظمى حوالي 14 درجة مئوية، تنخفض ليلا إلى 7 درجات.

أما يوم الثلاثاء، فيستمر الطقس على حاله تقريبا، مع ظهور كميات من الغيوم، وتوقعات بهطول زخات خفيفة ومتفرقة تشمل أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى، فيما تنشط الرياح على فترات.

وتبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها العظمى 14 والصغرى 7.

الأربعاء: بداية المنخفض واشتداد الأمطار

يطرأ تغير جذري على الأجواء يوم الأربعاء، حيث تتأثر المملكة تدريجيا بامتداد منخفض جوي، لتبدأ زخات مطرية بين الحين والآخر في الشمال والوسط وأجزاء من الجنوب الغربي.

وتمتد الهطولات تدريجيا لتشمل أغلب المناطق، لتصبح في ساعات المساء والليل غزيرة على فترات، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد.

وقد نبهت الأرصاد من خطر جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها الأغوار والبحر الميت. وتسجل الحرارة العظمى 13 درجة والصغرى 7 درجات.

الخميس: انخفاض وأمطار متواصلة

تنخفض درجات الحرارة قليلا يوم الخميس لتسجل العظمى 11 درجة فقط، ليسود طقس بارد وغائم وماطر، خاصة في الشمال والوسط.

وتبقى فرص “الهطولات الغزيرة” قائمة، مصحوبة بالرعد والبرد، مما يبقي التحذيرات من تشكل السيول سارية المفعول.

ومع ساعات الليل، تمتد رقعة الأمطار لتطال أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، حيث تهبط الصغرى إلى 6 درجات