تعرف إلى أسعار تذاكر مباريات النشامى في دور المجموعات بكأس العالم 2026

58 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت أسعار التذاكر الـمميزة لـمباريات الـمنتخب الأردني (“النشامى”) في كأس العالـم 2026، حيث تتراوح الأسعار ما بين 1450 دولارا وحتى 3795 دولارا.
وتشمل الـتذاكر خدمات ضيافة مميزة ومن الـمقرر أن يتم طرح التذاكر العادية لاحقا.

تفاصيل الـمباريات الـثلاث وقيمة الـتذاكر
الـمباراة الأولى (ضد النمسا): ستقام في استاد سان فرانسيسكو باي آريا يوم 16-06-2026 بالتوقيت الـمحلي، ويكون الـموافق للساعة 07:00 صباحا بتوقيت عمان يوم 17-06-2026.
يتراوح سعر التذكرة الـمميزة لهذه الـمباراة من 1450 إلى 3200 دولار.

الـمباراة الثانية (ضد الـجزائر): ستقام في نفس الاستاد (سان فرانسيسكو باي آريا) يوم 22-06-2026 بالتوقيت الـمحلي، الـموافق للساعة 06:00 صباحا بتوقيت عمان يوم 23-06-2026.
يتراوح سعر التذكرة الـمميزة لها من 1450 إلى 3200 دولار.

الـمباراة الثالثة (ضد الأرجنتين): ستقام في دالاس ستاديوم يوم 27-06-2026 بالتوقيت الـمحلي، وهو 05:00 فجرا بتوقيت عمان يوم 28-06-2026.
وتعد هذه الـمباراة الأعلى سعرا، حيث يتراوح سعر التذكرة الـمميزة من 2000 إلى 3795 دولارا.


