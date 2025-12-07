الأراضي والمساحة: ارتفاع بيوعات الشقق 4 % على أساس سنوي

وطنا اليوم:أظهرت بيانات دائرة الأراضي والمساحة ارتفاع حركة بيع العقار في المملكة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2025 بنسبة 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعة بزيادة بيوعات الشقق والأراضي بالقدر ذاته.

وعلى الصعيد الشهري، سجلت بيوعات الشقق ارتفاعا نسبته 4% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 4%، إلا أنها تراجعت بنسبة 9% قياسا بالشهر السابق، وبلغ عدد العقارات المباعة للشركات خلال الفترة ذاتها 10566 عقارا.

ووصل إجمالي بيوعات العقار في المملكة حتى نهاية تشرين الثاني إلى 139261 عقارا، توزعت بواقع 54983 عقارا في محافظة العاصمة بنسبة 39%، و 84278 عقارا في بقية المحافظات بنسبة 61%.

وفي العاصمة، توزعت المبيعات على 22598 شقة و 32385 قطعة أرض، بينما شهدت بقية المحافظات بيع 11135 شقة و 73143 قطعة أرض.

أما على مستوى التجمعات الأكثر بيعا للشقق، فتركزت المبيعات في شرق عمان ضمن قرية النويجيس/حوض الرواق بعدد 600 شقة، تلتها محافظة الزرقاء وقرية البتراوي/الحوض الجنوبي بعدد 588 شقة.

كما سجلت قرية طبربور/حوض الميالة 535 شقة، وقرية أبو نصير/حوض أصهى الفقير 495 شقة، ثم قرية الجبيهة/حوض أبو العوف 453 شقة، وأخيرا قرية وادي السير/حوض دير غبار بـ 411 شقة.

وبخصوص تملك غير الأردنيين، بلغ عدد معاملات شرائهم للعقار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2025 نحو 2246 عقارا مسجلا تراجعا بنسبة 12% عن الفترة نفسها من 2024، من بينها 1358 شقة بانخفاض بلغت نسبته 9%.