الأمن العام: نوظّف الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الحركة المرورية

29 ثانية ago
وطنا اليوم:قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون الإدارة والقوى البشرية العميد رامي الدباس إن مديرية الأمن العام تواصل تنفيذ واجباتها وفق خطط استراتيجية شاملة أبرزها خطة 2028 للحد من الجريمة وتعزيز السلام المجتمعي، واستراتيجيات الوقاية من المخدرات.
وأضاف الدباس خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها، أن الأمن العام يعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الحركة المرورية والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، ما يسهم في تعزيز السلامة على الطرق وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن المديرية تعتمد آليات دقيقة لتحديد احتياجاتها من الكوادر عبر خطة توزيع عادلة تشمل جميع المحافظات، مع اعتماد منصّة إلكترونية للطلبات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد أعضاء اللجنة، أهمية تعزيز السلامة المرورية، مشيرين إلى أن السرعة ما تزال أحد أبرز مسببات الحوادث.
وطرحوا تقنية “البلاك بوكس” المستخدمة عالميًا في المركبات الحديثة لتسجيل تجاوزات السرعة تلقائيًا، معتبرين اعتمادها خطوة مهمة للحد من الحوادث.
وثمّن النواب التطور في دائرة الترخيص، خصوصًا مشروع “الترخيص الذكي”، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات.


