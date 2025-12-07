بنك القاهرة عمان
كلية الحقوق بجامعة البترا تستضيف محاضرة للوزيرة الأسبق ياسرة غوشة حول العقوبات البديلة

27 ثانية ago
وطنا اليوم:استضافت كلية الحقوق في جامعة البترا الوزيرة الأسبق، الأستاذة ياسرة غوشة، في محاضرة توعوية بعنوان: “العقوبات البديلة في التشريع الأردني”.
قال عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، إن الكلية تحرص على تنفيذ الأنشطة اللامنهجية لدورها في صقل شخصية الطالب القانونية، مضيفًا أن اللقاءات مع الشخصيات الوطنية تؤهل الطلبة لمتطلبات الحياة العملية وسوق العمل من خلال الاستفادة من خبراتهم المتراكمة.
استعرضت غوشة مفهوم العقوبات البديلة كتدابير قضائية تحل محل العقوبات السالبة للحرية في قضايا محددة، موضحة أن تطبيقها يهدف إلى إصلاح المحكوم عليه، وتجنيبه الآثار الاجتماعية السلبية للسجن، والحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح، وتقليل العبء المالي على الدولة.
وأوضحت أن العقوبات البديلة تشمل الخدمة المجتمعية غير مدفوعة الأجر، والمراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة، مشيرة إلى أن القانون يستثني الجنايات الكبرى والجرائم الخطيرة، مثل الإرهاب والعنف الجنسي، من تطبيق هذه البدائل.
وشهدت المحاضرة نقاشًا مفتوحًا أجابت فيه غوشة عن استفسارات الطلبة. وحضر اللقاء مساعد العميد لشؤون الطلبة، والمدرّسة هبة المحيسن، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.


