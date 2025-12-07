علي عليان الزبون رئيس ديوان آل عليان/ الزبون/ بني حسن ينضم الى حزب المستقبل

وطنا اليوم:في أجواء احتفائلية مميزة وبحضور لافت لشخصيات حزبية واجتماعية، أعلن السيد علي عليان الزبون، رئيس ديوان آل عليان- الزبون – بني حسن انضمامه رسمياً إلى حزب المستقبل والحياة الأردني وذلك خلال حفل تكريمي أقامه أمين عام الحزب الدكتور صلاح إبراهيم القضاة في ديوان آل عليان / الزبون/بني حسن في الجاردنز

وشهدت المناسبة تكريماً خاصاً لـ علي عليان الزبون تقديراً لمسيرته الحزبية ودوره البارز في تعزيز الشراكة المجتمعية بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات، إضافة إلى ما قدمه من جهود ملموسة في دعم العمل العام وخدمة القضايا الوطنية….

ويُذكر أن الزبون شغل سابقاً منصب الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني

وقد أشادحزب الاتحاد الوطني في حينه بالدور الكبير الذي قام به الزبون في النجاحات التي حققها الحزب، مؤكداً أنه كان أحد أهم ركائز العمل التنظيمي والانتخابي داخله.

وأوضح الزبون أن علاقته الطيبة مع أعضاء حزب الاتحاد الوطني مستمرة، مؤكداً احترامه وتقديره لهم ولعائلة الخشمان بشكل خاص، مشيراً إلى أن انضمامه إلى حزب المستقبل جاء عن قناعة راسخة ورؤية واضحة لمستقبل العمل الحزبي وانه سوف يستفيد من تجربته السابقه كأمين عام لحزب الاتحاد الوطني والنجاحات التي حققها الحزب…..

ويُعد علي عليان الزبون من الشخصيات الاجتماعية والاقتصادية النشطة، إذ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة العقرب الدوليه (سكوربيون) إضافة إلى رئاسته ديوان آل عليان/ الزبون/بني حسن ويتمتع بعلاقات واسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، وقد عُرف بمبادراته في فتح أبواب الديوان أمام الأحزاب لعقد اجتماعاتها وإجراء انتخاباتها مجاناً دعماً للحياة الحزبية في الأردن.

حيث تواصلت عدة أحزاب مع الزبون من اجل الانضمام اليها إلا أنه اختار حزب المستقبل والحياة الأردني لقناعته برؤياه وبرنامجه لافتاً إلى أنه استضاف الحزب كاملاً في ديوان آل عليان لإجراء الانتخابات في خطوة تعكس إيمانه بترسيخ الحوار والانفتاح والممارسة الديمقراطية.

حيث شكر امين عام الحزب الدكتور صلاح القضاه واعضاء الحزب السيد علي عليان الزبون واعضاء ديوان ال عليان على حسن الاستقبال وكرم الضيافه

واختُتم الحفل بالتأكيد على أهمية الدور المجتمعي الذي يضطلع به الزبون، معربين عن تمنياتهم له بالتوفيق في مسيرته السياسية والحزبية الجديدة.