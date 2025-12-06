بنك القاهرة عمان
سمحان يكتب: الأردن… حضورٌ عالمي وتاريخ يُكتب من جديد

34 ثانية ago
سمحان يكتب: الأردن… حضورٌ عالمي وتاريخ يُكتب من جديد

وطنا اليوم _

شكري سمحان

في إنجاز تاريخي غير مسبوق نجح المنتخب الأردني في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى بعد مسيرة طويلة من العمل الدؤوب والمثابرة والإصرار هذا التأهل يشكّل محطة مضيئة في مسار الكرة الأردنية ويضع اسم الأردن بين نخبة المنتخبات المشاركة في أكبر محفل كروي دولي.

ورغم الفخر الشعبي العارم بهذا الإنجاز برزت على منصات التواصل الاجتماعي بعض محاولات التقليل من قيمة الوصول أو السخرية من القرعة في مشهد لا يعكس حقيقة الشارع الأردني ولا تقديره العميق لمنتخبه الوطني فالطريق إلى كأس العالم لم يكن يومًا سهلًا ومواجهة المنتخبات الكبرى هو جزء من طبيعة هذه البطولة وجزء من مسؤولية من يصل إليها.

إن ظهور الأردن على الساحة العالمية اليوم يتطلب من الجميع تقديم الصورة المشرفة التي يستحقها الوطن وتجنب المحتوى الهابط الذي يسيء ولا يعبّر عن الروح الأردنية الأصيلة فالعالم يراقب والأنظار تتجه نحو الأردن والواجب أن نكون على مستوى الحدث.

الأردن أولًا…

والمنتخب الوطني قادر على تقديم حضور مشرّف وفرض نفسه كـ“الحصان الأسود” الذي يكتب مفاجأته الخاصة في المونديال.الأردن… حضورٌ عالمي وتاريخ يُكتب من جديد


