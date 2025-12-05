بنك القاهرة عمان
مواقع عالمية تتوقف بعد مشكلة في أنظمة كلاود فلير

26 ثانية ago
مواقع عالمية تتوقف بعد مشكلة في أنظمة كلاود فلير

وطنا اليوم:أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، أن خللاً تقنياً وقع صباح اليوم الجمعة، في شركة كلاودفلير، المزود العالمي لخدمات البنية التحتية للإنترنت، تسبب في توقف عدد كبير من المواقع والمنصات حول العالم.
ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها إنها تُحقق في مشكلات تتعلق بلوحة التحكم وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وهي الأنظمة التي تتيح للتطبيقات تبادل البيانات فيما بينها. وأضافت أنها نفّذت إصلاحا محتملًا وتقوم حاليا بمراقبة النتائج للتأكد من عودة الخدمات تدريجيا.
الخلل أدى إلى صعوبات في الوصول إلى مواقع ومنصات شهيرة، من بينها لينكدإن وإكس وكانفا، إضافة إلى تعطل موقع DownDetector المتخصّص في رصد مشكلات الخدمات الإلكترونية.
ويأتي هذا الانقطاع بعد حادثة مشابهة الشهر الماضي، عندما تسبب عطل في أنظمة كلاودفلير في جعل العديد من المواقع غير متاحة لمدة قاربت ثلاث ساعات.


