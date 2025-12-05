بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

القبض على مشتبه به بضرب عامل أدى لوفاته في الأزرق

9 ثواني ago
القبض على مشتبه به بضرب عامل أدى لوفاته في الأزرق

وطنا اليوم:ألقى العاملون في مديرية الأمن العام، القبض على شخص مشتبه به بضرب عامل أدى لوفاته في الأزرق، وفقا لبيان مديرية الأمن العام.
وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، إنّه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات أمس (الخميس) حول وجود جثّة شخص متوفى داخل أحد المنازل في لواء الأزرق وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنيّة للموقع وتم إخلاء الوفاة إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
وأكّد أنّ التحقيقات قادت لتعرّض الشخص المتوفى للضرب من قبل شخص آخر قبل وفاته، وأُلقي القبض على المشتبه به واعترف بضرب المجني عليه على أنحاء متفرّقة من جسده في أثناء عمله لديه بمحلّه التجاري وما زالت التحقيقات جارية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:40

شهيد بجنوب نابلس ومستوطنون يهاجمون بلدة شرق رام الله

15:16

سلامي: مواجهات الأردن والكويت قوية وسنتابع قرعة المونديال كمجموعة

14:59

وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر إثر حادث تسرب غاز في عمان

14:48

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

14:44

كلوني يثير جدلاً في مصر.. هل كتبت زوجته دستور الإخوان

14:19

قائمة الموضوعات الأكثر رواجاً على غوغل في الدول العربية

14:06

كابيتال بنك راعٍ ذهبي للمؤتمر الثامن لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC 2025)

14:01

تأييد واسع في البرلمان الأوروبي للقضية الفلسطينية.. والنائب عدنان مشوقة يؤكد مركزية الحل العادل

13:55

إجبار فتاة على اختبار النار لإثبات شرفها.. فيديو يشعل مواقع التواصل في مصر

13:37

الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية بعمّان في كانون الثاني 2026

13:33

284 ألف زائر لمهرجان الزيتون حتى اليوم السابع

13:30

الغذاء والدواء تدعو المواطنين إلى عدم شراء المنتجات إلا من منشآت مرخصة

وفيات
وفيات الجمعة 5 – 12 – 2025وفيات الخميس 4 – 12 – 2025وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالى