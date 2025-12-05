بنك القاهرة عمان
  3. حوادث وجرائم

وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر إثر حادث تسرب غاز في عمان

31 ثانية ago
وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر إثر حادث تسرب غاز في عمان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمّان تعاملت اليوم مع حادث تسرّب غاز داخل منزل شمال العاصمة.
إذ نتج عن التسرّب وفاة ثلاثة أشخاص ( أب وأم وابنتهما ) وإصابة شخص آخر بضيق في التنفس، إذ عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب وفتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.
وتجدّد مديرية الأمن العام تحذير المواطنين بضرورة تفقّد المدافئ والتأكّد من سلامتها عند الاستعمال على اختلاف أنواعها والتأكّد من الخرطوم الواصل ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة واستبدال مانعة التسرّب عند كل عملية استبدال للأسطوانة وتهوية المنزل ما بين الحين والآخر وعدم ترك المدفأة مشتعلة في أثناء النوم وعمل صيانة دورية للبويلرات وتمديداتها بمختلف أنواعها وسخّانات المياه ( الكيزر ) سواء كانت تعمل على الكهرباء أو الغاز وعدم النوم والمدافي مشتعلة.


