قائمة الموضوعات الأكثر رواجاً على غوغل في الدول العربية

وطنا اليوم:أطلقت غوغل قائمتها لأكثر اللحظات والشخصيات والمواضيع رواجاً لعام 2025 في مختلف الدول العربية، مسلطة الضوء على موجة هائلة من الاهتمام بالتقنيات الحديثة، خاصة أدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب شغف متواصل بالرياضة وتفاعل عميق مع المنصات التعليمية والأعمال الدرامية المحلية.

وحسب بيان غوغل، تصدّر Google Gemini قوائم التقنيات في جميع الدول، مؤكداً الاهتمام الكبير بالذكاء الاصطناعي، بدءاً من النماذج العامة وصولًا إلى الأدوات الإبداعية المتخصصة مثل Nano Banana لتحرير الصور وVeo لإنشاء مقاطع الفيديو من النصوص.

المواضيع الرائجة في الوطن العربي

الأردن

ركز الأردنيون على التعليم والخدمات العامة، مع تصدر منصة “أجيال” ونتائج التوجيهي ووحدة تنسيق القبول الموحد عمليات البحث، بينما استمر شغف كرة القدم بالمباريات مثل العراق ضد الأردن.

الإمارات العربية المتحدة

استمرت الإمارات في تبوء مكانة بارزة كمركز عالمي للاهتمامات المتنوعة، حيث استحوذت مباريات IPL 2025 وكأس آسيا على اهتمام الجمهور الرياضي. أما في المجال التقني، فقد تصدرت مصطلحات مثل Google Gemini وDeepSeek وChatGPT قوائم البحث، مما يعكس مجتمعاً متفاعلًا مع ثورة الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد الترفيه، جذبت أفلام مثل Coolie وWar 2 اهتمام المشاهدين.

المملكة العربية السعودية

شهدت السعودية تحولًا رقمياً ملحوظاً، حيث توجه المواطنون إلى البحث عبر غوغل للتكيف مع الحياة الرقمية المتزايدة، فكانت منصات مثل Qobool، والتسجيل في الحرس الوطني، والمركز الوطني للقياس (قياس) من بين أكثر عمليات البحث شيوعاً.

وبالرغم من التطور الرقمي، حافظ الترفيه على مكانته، مع استمرار شعبية “شباب البومب 13” والنجاح الكبير لمسلسل “فهد البطل”، كما أظهرت السعودية اهتماماً متزايداً بأدوات الذكاء الاصطناعي مثل Google Gemini وHailuo AI.

مصر

واصلت كرة القدم هيمنتها على اهتمامات المصريين، حيث جذبت بطولة كأس العالم للأندية ومباريات الأهلي ضد فرق مثل Palmeiras وOrlando Pirates اهتماماً واسعاً.

وعلى صعيد الأخبار، كان التركيز على الاستقرار الإقليمي، خاصة النزاع الإيراني الإسرائيلي، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية المحلية مثل أسعار الذهب.

وفي المجال الثقافي، تألقت مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير وبالاهتمام بأعمال فنية متنوعة مثل فيلم “سيكو سيكو” ومسلسل “الغاوي”، ما يعكس ارتباط المصريين العميق بالفنون والتاريخ.

فلسطين

وسط التحديات والحرب المستمرة، برز تركيز الجمهور الفلسطيني على التعليم والصمود، مع تصدر بوابات الجامعات مثل الأقصى والأزهر والجامعة الإسلامية، بالإضافة إلى متابعة نتائج الثانوية العامة، إلى جانب الاهتمام بكرة القدم، خاصة مباريات ريال مدريد.

العراق

شهدت البلاد مزيجاً من الحماس التقني والشغف الرياضي، مع متابعة مباريات العراق ضد الأردن والعراق ضد الكويت، واهتمام بالشخصيات العامة مثل نور ستارز ورامز جلال وعمر مرموش.

سورية

كانت الدراما والذكاء الاصطناعي وكرة القدم أبرز اهتمامات السوريين، مع متابعة مسلسلات مثل “نسمات أيلول” و”سلمى” و”البطل”، وبروز أدوات مثل Google Gemini وChatGPT، بينما استمرت المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة في السيطرة على اهتمام الجمهور الرياضي.

المغرب

استمرت كرة القدم في جذب الاهتمام، خاصة بطولة كأس العالم للأندية وAFCON، إلى جانب اهتمام متزايد بمجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل BlackBox AI وClaude وManus.

الجزائر

انقسم اهتمام الجزائريين بين الرياضة والشاشة، حيث كانت مباريات الفريق الوطني ضد أوغندا والنيجر ضمن الأكثر بحثاً، مع متابعة مسلسلات مثل “ليلى” والنجاحات العالمية مثل Squid Game