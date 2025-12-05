بنك القاهرة عمان
4 دول تعلن انسحابها من يوروفيجن 2026 رفضا لمشاركة إسرائيل

19 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت هولندا وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا، الخميس، انسحابها رسمياً من مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن 2026″، احتجاجاً على السماح بمشاركة إسرائيل في المنافسة.
وذكرت وسائل إعلام رسمية في الدول الأربع أن انسحابها جاء بعد تأكيد اتحاد الإذاعات الأوروبية “EBU” رسمياً مشاركة إسرائيل في المسابقة، رغم تهديد بعض الدول بالمقاطعة بسبب الحرب في غزة.
وقال مصدران في دولتين من أعضاء الاتحاد الأوروبي إن أعضاء الاتحاد قرروا عدم الدعوة إلى التصويت على مشاركة إسرائيل، مما يعني السماح لها بالمنافسة في المسابقة.
وعقد أعضاء اتحاد الإذاعات الأوروبية اجتماعاً اليوم الخميس في جنيف لبحث مشاركة إسرائيل وربما التصويت بهذا الشأن، وسط تهديدات دولية بالانسحاب إذا لم يتم استبعادها. كما ناقش الاجتماع قواعد جديدة تهدف إلى منع الحكومات والأطراف الثالثة من الترويج غير المتكافئ للأغاني للتأثير على نتائج التصويت، وذلك بعد اتهامات بأن إسرائيل دعمت بشكل غير منصف المغنية التي مثلتها في المسابقة هذا العام. ولم ترد إسرائيل، التي حلت في المركز الثاني، على هذه الاتهامات، لكنها تزعم أنها تواجه حملة تشويه عالمية.
وتنطلق المسابقة في مايو/أيار 2026 وتستضيفها النمسا.
في المقابل، أكد وزير الدولة الألماني للثقافة، فولفرام فايمر، أن ألمانيا يجب ألا تُستبعد من المسابقة إذا تم السماح لإسرائيل بالمشاركة، وأضاف: “إسرائيل تنتمي إلى مسابقة الأغنية الأوروبية”. ولم تصدر هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (ARD) أي تعليق، بينما أعربت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية، المستضيفة للمسابقة، عن رغبتها في مشاركة إسرائيل.
وقالت شبكة آر.تي.إي الأيرلندية إن أيرلندا لن تشارك في “يوروفيجن 2026” ولن تبثها، مؤكدة أن مشاركة أيرلندا “لا تزال غير معقولة بالنظر إلى الخسائر المروعة في الأرواح في غزة والأزمة الإنسانية”.


