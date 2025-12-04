وزير العمل: اتجار بالبشر واستغلال عاملات هاربات

وطنا اليوم:صرّح وزير العمل بوجود شبهات ومعلومات حول جماعات تستغل العاملات الهاربات في أنشطة غير قانونية، مؤكداً أن عدد العاملات الهاربات في الأردن خلال السنوات الماضية مقلق.

وأوضح أن الوزارة تدرس جميع الخيارات لضبط هذه الجماعات، مشيراً إلى وجود صعوبات في التعامل مع عاملات من جنسيات بلا تمثيل دبلوماسي في المملكة، ما يعقّد معالجة القضية.

وشدد الوزير على أن الوزارة تتابع هذه الملفات بجدية لضمان حماية حقوق العمالة الوافدة ومنع أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية